आयरन और कैल्शियम ही नहीं 30 के बाद महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है जिंक भी, जानिए क्या खाने से दूर होगी जिंक की कमी | Zinc Deficiency

जिंक रिच फूड्स (zinc rich foods)

Zinc for women:पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की शारीरिक जटिलताओं को देखते हुए उन्हें ज्यादा केयर और न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है. महिलाओं के लिए 30 साल के पार (After 30) होने के बाद सेहत की देखभाल की जरूरत और बढ़ जाती है. खासकर खानपान का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है. 30 साल से बड़ी महिलाओं की डाइट (Womens Diet after 30) में आयरन और कैल्शियम (Iron Calcium) के अलावा जिंक (Zonc for woman) को जोड़ना बेहद अहम हो जाता है. महिलाओं के शरीर में होने वाले कई कामों के सुचारु रूप से चलने में जिंक अहम भूमिका निभाता है.

महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है जिंक रिच फूड्स | Why zinc is necessary for womens