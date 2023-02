सावधान! क्या आप भी पानी की बोतल को करते हैं Reuse, कैंसर जैसी घातक बीमारियों की बन सकता है वजह!

Is It Safe to Reuse My Bottled Water Bottle? बाजार में मिलने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर आमतौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल में आते हैं. इन प्लास्टिक की बोतलों को दोबारा इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है. इसे लेकर दी जाने वाली चेतावनी के बावजूद बहुत से लोग इसे रीयूज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों को दोबारा इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है. इन बोतलों के दोबारा इस्तेमाल से प्लास्टिक से कैमिकल निकल सकते हैं जो पानी में घुल कर आपकी सेहत के लिए घातक साबित हो सकते हैं. इसके साथ ही इसके कई अन्य नुकसान भी हैं.