सिर्फ एक गलती और आपकी रोटी बन जाएगी जहर! जानें वायरल वीडियो का हैरान करने वाला दावा

Kitchen Mistake Causing Illness : गर्मा–गरम फूली हुई रोटी देखते ही दिल खुश हो जाता है. लेकिन जरा सोचिए, जो रोटी आप हर दिन इतने चाव से खा रहे हैं, वही अगर धीरे-धीरे आपकी इम्यूनिटी को अंदर से कमजोर कर रही हो तो. सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट @cravekitchen26 से शेयर एक वीडियो ने रोटी पकाने के तरीके को सेहत के लिए खतरनाक बताया है. वीडियो में दावा किया गया है कि अगर आप रोटी को गैस पर डायरेक्ट फुलाते (Health risks of puffing roti on open flame) हैं, तो आप अनजाने में अपनी फैमिली की इम्यूनिटी (Does Gas flame reduce immunity in food) कम कर रहे हैं. ऐसे में कई सवाल उठना लाजिमी है. इस आर्टिकल में जानिए, क्यों डायरेक्ट फ्लेम पर रोटी फुलाना (Why roti should not be cooked on gas) नुकसानदायक हो सकता है, क्या है इस वायरल दावे का साइंस, कैसे एक छोटा बदलाव आपके परिवार को हेल्दी बना सकता है और इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.

इंस्टाग्राम वीडियो में क्या है दावा

वीडियो में एक टीचर कहते हैं कि, 'दादी-नानी के जमाने में महिलाएं रोटी को तवे पर कपड़े की मदद से सेंकती थीं, लेकिन आजकल की महिलाएं जल्दी के चक्कर में रोटी को डायरेक्ट गैस की आंच पर फुलाती हैं. गैस से निकलने वाला कार्सिनोजेन हमारी इम्यूनिटी को कम करता है. इससे लोग जल्दी थकते हैं और जल्दी बीमार पड़ते हैं.' इस दावे पर लोगों के बीच चर्चा हो रही है औऱ तरह-तरह के रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं.



कार्सिनोजेन क्या होता है?

कार्सिनोजेन (Carcinogen) वे केमिकल्स होते हैं, जो शरीर में कैंसर की आशंका को बढ़ा सकते हैं. जब कोई खाने वाली चीजें सीधे गैस की आंच में जलता है, खासकर कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें जैसे रोटी, तो उसमें पॉलिसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) और हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स (HCAs) जैसे हानिकारक तत्व बन सकते हैं. यही कार्सिनोजेन कहलाते हैं. गैस की सीधी आंच बहुत तेज होती है, जो रोटी को सही तरह से नहीं पकाती और बर्न करने की आशंका भी बढ़ जाती है. जली हुई रोटी में कार्सिनोजेन बढ़ जाते हैं, जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. तवे पर पकाई गई रोटी में पोषण तत्व बरकरार रहते हैं, क्योंकि उसे धीरे-धीरे सेंकने का समय मिलता है.

इस दावे पर क्या कहता है साइंस

इस दावे पर अब तक बड़े स्तर पर कोई मेडिकल रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि घरेलू गैस (LPG) के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं. जब रोटी को डायरेक्ट गैस पर रखा जाता है, तो उसकी सतह जलने लगती है, जिससे एक्रिलामाइड जैसे तत्व बन सकते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं. कई न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि ज्यादा जली हुई चीजें खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है. खासकर तब, जब वो रेगुलर खाई जाती हों. हालांकि, गैस पर रोटी फुलाने से तुरंत कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन यह एक हैबिट है, जिसे बदलकर अपनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है.

पुराने तरीके से रोटी पकाने के फायदे

धीमी आंच पर पकाई गई रोटी में न्यूट्रिशन बरकरार रहते हैं, जिससे शरीर को पूरा फायदा मिलता है और इम्यूनिटी बढ़ती है.

बिना जली हुई रोटी पेट में आसानी से पचती है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्या भी नहीं होती हैं.

बिना जला खाना कैंसर का रिस्क कम करता है.

घर का खाना हेल्दी बनता है और आप और फैमिली बीमारियों से दूर रहती है.



रोटी सही तरह कैसे पकाएं