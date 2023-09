Feel Weaker During Your Period? छोटे-छोटे तीन काम, जो करेंगे पीरियड के दौरान होने वाली कमजोरी को दूर...

Period Fatigue: इन टिप्स के साथ पीरियड्स में मिलेगी कमजोरी से राहत.

खास बातें कॉफी, नमक और चीनी का इनटेक भी कम कर देना चाहिए.

डेली कम से कम दो लीटर पानी पीना चाहिए.

पीरियड के दौरान वॉक जैसे एक्सरसाइज करते रहना चाहिए.

Period Fatigue: मेंस्ट्रुएशन (Menstruation) के दौरान अधिकतर महिलाओं को थकान और कमजोरी की शिकायत होती है. इसके साथ मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स और सिर दर्द का अनुभव भी हो सकता है. हालांकि कुछ महिलाओं को एनर्जी लेवल में कमी और कमजोरी (Weakness during menstruation) की भी शिकायत हो सकती है. हार्मोन और आयरन की कमी मेंस्ट्रुएशन के दौरान कमजोरी का कारण (Causes of Weakness during menstruation) हो सकते हैं. आइए जानते हैं पीरियड के दौरान कमजोरी को कम करने के कुछ उपाय...

क्‍या होता है पीरियड फटीग (What Is Period Fatigue)