ब्रेकअप के बाद कभी नहीं करनी चाहिए ये गलती, Relationship Coach ने किया अलर्ट, संभलना हो जाएगा मुश्किल

Mistakes to Avoid After Breakup: ब्रेकअप होना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है. यह दिल तोड़ने वाला अनुभव होता है, जिसमें भावनाएं बिखर जाती हैं और जिंदगी अचानक खाली लगने लगती है. ऐसे समय में बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें और ज्यादा तकलीफ में डाल देती हैं. रिलेशनशिप कोच और लेखक जवाल भट्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रेकअप के बाद किन चीजों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-

ब्रेकअप के बाद न करें ये गलती

ब्रेकअप के बाद एक्स से दोबारा बात करना या क्लोजर मांगना जख्म को और ताजा करता है. ऐसा करने से बचें और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें.

फोटो, चैट, गिफ्ट्स, ये सब चीजें सिर्फ पुराने जख्मों को कुरेदती हैं. इन्हें देखना या संभालकर रखना ठीक नहीं है.

दुख से भागने की बजाय उसे महसूस करना और धीरे-धीरे बाहर निकलना जरूरी है. जल्दी-जल्दी ठीक होने की कोशिश में आप और ज्यादा बिखर सकते हैं.

रिलेशन खत्म होने के बाद पुराने रिश्तों को बनाए रखना दिल को और उलझा सकता है. ऐसे में दूरी बनाना ही बेहतर होता है.

कई लोग ब्रेकअप के बाद गुस्से में शराब, स्मोकिंग या कैज़ुअल रिलेशन की तरफ भागते हैं. लेकिन ये सब नुकसान ही पहुंचाते हैं, ऐसा करने से बचें.

उनकी नई जिंदगी को बार-बार देखना आपको अंदर से कमजोर करेगा. सोशल मीडिया से दूरी बनाना इस समय बहुत जरूरी है.

खुद को दोष देना या ये सोचना कि 'मैं अच्छा होता तो वो लौट आता', आपको और दुख देगा. इस सोच से बचें.

इन सब से अलग अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव केवल अपने लिए करें. आसान भाषा में कहें, तो पैसा, बॉडी या लाइफस्टाइल में सुधार सिर्फ अपने लिए करें, किसी और को दिखाने के लिए नहीं.

रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताते हैं, ब्रेकअप के बाद खुद को संभालना आसान नहीं होता है, लेकिन सही सोच और सही फैसले आपकी मदद कर सकते हैं. याद रखें, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है. ऐसे में खुद से प्यार करें और पॉजिटिव चीजों के साथ आगे बढ़ें.