विज्ञापन

ब्रेकअप के बाद कभी नहीं करनी चाहिए ये गलती, Relationship Coach ने किया अलर्ट, संभलना हो जाएगा मुश्किल

Mistakes to Avoid After Breakup: रिलेशनशिप कोच ने बताया है कि ब्रेकअप के बाद किन चीजों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-

Read Time: 3 mins
Share
ब्रेकअप के बाद कभी नहीं करनी चाहिए ये गलती, Relationship Coach ने किया अलर्ट, संभलना हो जाएगा मुश्किल
ब्रेकअप के बाद न करें ये गलती

Mistakes to Avoid After Breakup: ब्रेकअप होना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है. यह दिल तोड़ने वाला अनुभव होता है, जिसमें भावनाएं बिखर जाती हैं और जिंदगी अचानक खाली लगने लगती है. ऐसे समय में बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें और ज्यादा तकलीफ में डाल देती हैं. रिलेशनशिप कोच और लेखक जवाल भट्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रेकअप के बाद किन चीजों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-

Nityanandam Shree ने बताया बिना मेहंदी और डाई सफेद बालों को काला करने का तरीका, बढ़ जाएगी बालों की शाइन

ब्रेकअप के बाद न करें ये गलती 

एक्स से बात या क्लोजर मांगना छोड़ें

ब्रेकअप के बाद एक्स से दोबारा बात करना या क्लोजर मांगना जख्म को और ताजा करता है. ऐसा करने से बचें और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें.

पुरानी यादों में मत उलझें

फोटो, चैट, गिफ्ट्स, ये सब चीजें सिर्फ पुराने जख्मों को कुरेदती हैं. इन्हें देखना या संभालकर रखना ठीक नहीं है. 

जल्दबाजी न करें

दुख से भागने की बजाय उसे महसूस करना और धीरे-धीरे बाहर निकलना जरूरी है. जल्दी-जल्दी ठीक होने की कोशिश में आप और ज्यादा बिखर सकते हैं.

एक्स या उनके परिवार से दोस्ती न रखें

रिलेशन खत्म होने के बाद पुराने रिश्तों को बनाए रखना दिल को और उलझा सकता है. ऐसे में दूरी बनाना ही बेहतर होता है.

इम्पल्सिव फैसले और बदले की भावना से बचें

कई लोग ब्रेकअप के बाद गुस्से में शराब, स्मोकिंग या कैज़ुअल रिलेशन की तरफ भागते हैं. लेकिन ये सब नुकसान ही पहुंचाते हैं, ऐसा करने से बचें.

सोशल मीडिया पर एक्स को स्टॉक न करें

उनकी नई जिंदगी को बार-बार देखना आपको अंदर से कमजोर करेगा. सोशल मीडिया से दूरी बनाना इस समय बहुत जरूरी है.

खुद से नफरत न करें

खुद को दोष देना या ये सोचना कि 'मैं अच्छा होता तो वो लौट आता', आपको और दुख देगा. इस सोच से बचें. 

बदलाव सिर्फ खुद के लिए करें

इन सब से अलग अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव केवल अपने लिए करें. आसान भाषा में कहें, तो पैसा, बॉडी या लाइफस्टाइल में सुधार सिर्फ अपने लिए करें, किसी और को दिखाने के लिए नहीं.

रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताते हैं,  ब्रेकअप के बाद खुद को संभालना आसान नहीं होता है, लेकिन सही सोच और सही फैसले आपकी मदद कर सकते हैं. याद रखें, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है. ऐसे में खुद से प्यार करें और पॉजिटिव चीजों के साथ आगे बढ़ें. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Breakup, Breakup Tips, Relationship Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com