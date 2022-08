Coconut Water For Diarrhea: दस्त होने पर क्यों पीना चाहिए नारियल पानी? जानें कुछ दिलचस्प फायदे

Diarrhea से निपटने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है नाकियल पानी.

Does Coconut Water Helps In Diarrhea: नारियल पानी एक पेय है जो नारियल से प्राप्त होता है. नारियल पानी प्राकृतिक रूप से नारियल के अंदर पाया जाता है. नारियल पानी (Coconut Oil) में कई खनिज और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो इसे गर्मियों के लिए एक आइडियल ड्रिंक बनाते हैं. यह शरीर को फिर से हाइड्रेट करने में मदद करता है. अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो भी नारियल पानी का इस्तेमाल (Use Of Coconut Oil) किया जा सकता है. इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं जो शरीर को आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं.