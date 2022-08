Stomach Pain: इन 6 लक्षणों के साथ पेट में दर्द हो तो लापरवाही न करें, घर का इलाज नहीं तुरंत डॉक्टर के पास भागें

Stomach Pain कई संकेतों के साथ हो साथ ही गंभीर स्थितियों में खुद डॉक्टर न बनें.

खास बातें पेट दर्द का डायग्नोस सबसे अच्छे डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो सकता है.

पेट के मामले में छोटी-छोटी बारीकियां भी मायने रखती हैं.

पेट दर्द होने पर डॉक्टर से कब और किस स्थिति में मिलना चाहिए.

When To See A Doctor If You Have Stomach Pain: पेट दर्द का डायग्नोस करना सबसे अच्छे डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो सकता है. क्या हम एक हल्के लेकिन लगातार दर्द या क्रैम्प्स (Stomach Pain Or Cramps) महसूस कर रहे हैं. क्या आप इसे हल्के में लेते हैं और घर पर भी पेट दर्द का इलाज (Stomach Pain Treatment) करते हैं. पेट दर्द (Stomach Pain) आपके पेट में कहीं भी हो सकता है. पेट के मामले में छोटी-छोटी बारीकियां भी मायने रखती हैं. पेट दर्द होने पर डॉक्टर से कब और किस स्थिति में मिलना चाहिए. यहां कुछ सामान्य प्रकार के पेट दर्द हैं जिनका आप अनुभव कर सकते हैं. कई बार पेट दर्द के पीछे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

इन स्थितियों में खुद न बनें डॉक्टर | Do Not Self-treat In These Conditions Of Stomach Pain