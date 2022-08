Belly Fat: ये 5 हानिकारक आदतें बढ़ाती हैं आपके पेट का मोटापा, जानें पेट की चर्बी घटाने के उपाय

Causes Of Belly Fat: पेट की चर्बी बढ़ने के कारणों के बारे में जानने के लिए यहां पढ़ें.

खास बातें फैट आपके पेट के अंदर गहराई में जमा हो जाता है तो ये खतरनाक हो सकता है.

पेट की चर्बी कई स्वास्थ्य जोखिमों के जोखिम को बढ़ा सकती है.

खाने, तनाव कम करने और पर्याप्त पानी पीने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

Why My Belly Keeps Growing: पेट की चर्बी को शुरू शुरू में अच्छा माना जा सकता है, खासकर उन लोगों में जो दुबले-पतले हैं. हालांकि, यह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि यह फैट आपके पेट के अंदर गहराई में जमा हो जाता है और आपके आंतरिक अंगों को घेर लेता है. पेट की चर्बी (Belly Fat) की हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, स्लीप एपनिया और कई अन्य स्वास्थ्य जोखिमों के जोखिम को बढ़ा सकती है. जो लोग आलसी जीवन जीते हैं, तनाव में रहते हैं, भोजन छोड़ते हैं, देर तक जागते हैं या अधिक भोजन करते हैं, उनमें पेट की चर्बी बढ़ने का खतरा (Risk Of Increasing Belly Fat) अधिक होता है. हेल्दी खाने, तनाव कम करने और पर्याप्त पानी पीने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

पेट की चर्बी बढ़ने के कुछ सामान्य कारण | Some Common Reasons For Increasing Belly Fat