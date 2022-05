Keto Diet: इन 5 लोगों को हरगिज नहीं फॉलो करनी चाहिए केटो डाइट, Weight Loss के और तरीके अपनाएं पर इसे नहीं

Keto Diet: यहां 5 तरह के लोग हैं जिन्हें अपने स्वास्थ्य की खातिर कीटो डाइट से बचना चाहिए.

Who Should Not Follow Keto Diet: वजन कंट्रोल या कम करने पर जोर देने और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के बीच केटो या केटोजेनिक डाइट (Keto Diet) सबसे प्रसिद्ध डाइट है. पिछले कुछ सालों में इसके स्वास्थ्य लाभों के कारण इसने बहुत अधिक ध्यान और लोकप्रियता हासिल की है. बेहद लो कार्ब और हाई फैट वाली डाइट (Low carb and high fat diet) न केवल वजन कम करने में मदद करती है बल्कि केटो डाइट डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर लेवल के लक्षणों के मैनज करने में भी प्रभावी है, लेकिन लंबे समय तक हाई फैट वाली डाइट पर रहने से कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि लंबे समय तक बहुत अधिक वसा का सेवन आपको किडनी की पथरी (Kidney Stone) और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के जोखिम में डाल सकता है. कोई भी चीज चाहें वह कितनी भी अच्छी हो, सभी पर एक जैसा काम नहीं करती है. यहां 5 तरह के लोग हैं जिन्हें अपने स्वास्थ्य की खातिर कीटो डाइट से बचना चाहिए.

कब नहीं फॉलो करनी चाहिए केटो डाइट | When Not To Follow Keto Diet