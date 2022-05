जान लेना जरूरी है कि कब किस उम्र से बच्चों को धीरे धीरे सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है.

How to talk to kids about sex: बात सेक्स एजुकेशन की हो और खासतौर से बच्चों को सेक्स से जुड़ी जानकारी देना हो तो पैरेंट्स ही कन्नी काटने लगते हैं. बच्चों को गुड टच बैड टच के साथ साथ ये जानकारी होना जरूरी है कि शरीर के किन अंगों पर किसी भी तरह का टच होने पर उन्हें बातें माता पिता से शेयर करनी है, लेकिन मम्मी पापा खुद बच्चों से ऐसी बात करने से झिझकते हैं. जबकि सेक्स एजुकेशन की शुरूआत अगर घर से ही हो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है. इस विषय पर चर्चा के लिए माता पिता से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता, जो उन्हें एक हेल्दी माहौल में जागरूक बना सकते हैं. इसलिए ये जान लेना जरूरी है कि कब किस उम्र से बच्चों को धीरे धीरे सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है.