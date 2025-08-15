ट्रंप-पुतिन किस-किसको साथ ला रहे, अमेरिकी दल में CIA डायरेक्टर भी, तो रूसी टीम में ये खास लोग शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो सकता है कि ट्रंप और पुतिन के साथ कौन-कौन से अधिकारी साथ आ रहे हैं. इस दौरे पर रूस और अमेरिका के वित्त मंत्री भी आ रहे हैं. इससे चर्चा है कि इस दौरान ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत हो सकती है.

ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात अमेरिका के कब्जे वाले अलास्का में हो रही है. अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित अलास्का कनाडा से पूर्व में सटा हुआ है. एक समय ये जगह रूस की होती थी, लेकिन 1867 में रूस ने इसे अमेरिका को महज 72 लाख डॉलर में 6 लाख वर्ग मील का यह इलाका बेच दिया था.

दोनों राष्ट्रपति ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन पर मिलेंगे, जो रूस से करीब 1,000 मील दूर स्थित एक आर्मी बेस है. यह बेस शीत युद्ध के समय का एक प्रमुख निगरानी केंद्र रहा है और आज भी रणनीतिक रूप से काफी खास है.

इस अहम मुलाकात के लिए ट्रंप और पुतिन पूरे प्रतिनिधिमंडल लेकर आ रहे हैं. व्हाइट हाउस ने कन्फर्म किया है कि ट्रंप के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड ल्युटनिक और सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ भी इस दौरे पर रहेंगे.

इनके अलावा ट्रंप के साथ अलास्का की यात्रा करने वाले वरिष्ठ सलाहकारों में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट भी शामिल हैं. स्टीव विटकॉफ़ अमेरिका की तरफ से रूस से बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे.

उधर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी अपने साथ कई मंत्रियों को लेकर आ रहे हैं. क्रेमलिन ने बताया है कि पुतिन के साथ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव और वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव मौजूद रहेंगे.

इनके अलावा पुतिन के प्रतिनिधिमंडल में रूसी सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रीव भी रहेंगे. किरिल विशेष राजदूत के तौर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं. पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव भी इस दौरे पर साथ रहेंगे.