WHO ने मोटापे के इलाज में GLP-1 दवाओं को किया रिकमेंड, जानें- फैटी लोगों के लिए क्यों है जरूरी?

Weight Loss Medicine: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार, ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापे के इलाज के लिए आधिकारिक तौर पर GLP-1 वजन घटाने वाली दवाओं को रिकमेंड कर रही है. बता दें, अब तक, एडवाइज काफी आसान थी, जिसमें, डाइट, एक्सरसाइज और काउंसलिंग शामिल था, लेकिन इस हफ्ते से नियम बदल गए है. आइए ऐसे में जानते हैं, GLP-1 दवाएं क्या हैं? WHO ने अब इन्हें क्यों मंजूरी दी है?

GLP-1 दवाएं क्या हैं? | What are GLP-1 drugs?

जीएलपी-1(ग्लूकागन-जैसे पेप्टाइड-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट) दवाएं ब्लड शुगर और भूख को कंट्रोल करने में मदद करती है. इन दवाओं का उपयोग मूल रूप से टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इन्हें मोटापे और वजन घटाने के इलाज के लिए भी रिकमेंड किया गया है.

WHO ने अब GLP-1 दवाओं को क्यों मंजूरी दी है? | Why has the WHO now approved GLP-1 drugs?



WHO ने लॉन्ग टर्म मोटापे के उपचार (long-term obesity treatment) के लिए जीएलपी-1 दवाओं को रिकमेंड करते हुए गाइडलाइन जारी की हैं, क्योंकि ये दवा वजन घटाने और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं (जैसे हृदय रोग) में सुधार के लिए प्रभावी साबित हुई हैं. वहीं WHO ने मोटापे को एक लॉन्ग टर्म बीमारी के रूप में मान्यता दी है, जिसके लिए आजीवन देखभाल की आवश्यकता होती है.

मोटापे से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए GLP-1 दवा कितनी फायदेमंद है? |How beneficial are GLP-1 drugs for the millions of people struggling with obesity?

WHO ने कहा है कि जीएलपी-1 दवाएं मोटापे के लिए काफी लाभकारी हैं, क्योंकि इनका सेवन करने से वजन घटाने में 15 से 25% मदद होती है. इसी के साथ मेटाबॉलिक हेल्थ में सुधार करती हैं और हृदय/गुर्दे संबंधी जोखिमों को कम करती है.

GLP-1 दवा के खतरे जोखिम |Risks of GLP-1 medication

WHO की गाइडलाइन के अनुसार, GLP-1 दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से शरीर को काफी नुकसान भी हो सकता है. इससे मतली, दस्त हो सकते हैं और दवाओं को बंद करने पर वजन फिर से बढ़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)