Air Purifying Plants: दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. PM2.5 और PM10 जैसी हानिकारक कणों की मात्रा दिन-ब-दिन अधिक हो रही है. यह सिर्फ फेफड़ों पर असर नहीं डालते, बल्कि हृदय और दिमाग पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. घर के अंदर भी धूल और धुएं के कारण हवा साफ नहीं रहती. हालांकि, महंगे एयरप्यूरिफायर हर किसी के बजट में नहीं आते. ऐसे में कुछ आसान और किफायती उपाय से घर की हवा को शुद्ध रखा जा सकता है.

दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से लड़ने का आसान तरीका – घर में ये 5 पौधे लगाएं

हरे पौधे न केवल घर को सुंदर बनाते हैं, बल्कि हवा को भी साफ करते हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं और हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं. कई शोधों से पता चला है कि कुछ पौधे फॉर्मलडीहाइड, बेंजीन और अमोनिया जैसी गैसों को कम करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं पांच ऐसे पौधों के बारे में जो दिल्ली-एनसीआर में घर की हवा को साफ रखने में कारगर हैं.

1. स्नेक प्लांट (Snake Plant) : स्नेक प्लांट, जिसे "मदर-इन-लॉज टंग" भी कहा जाता है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है. यह नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसे ज्यादा पानी या धूप की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे घर के किसी भी कोने में रखा जा सकता है.

2. एरेका पाम (Areca Palm) : एरेका पाम ह्यूमिडिटी बनाए रखने और हवा को शुद्ध करने में मदद करता है. इसके बड़े पत्ते हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को अवशोषित करते हैं. यह छोटे फ्लैट्स में भी आसानी से रखा जा सकता है.

3. स्पाइडर प्लांट (Spider Plant): स्पाइडर प्लांट कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मलडीहाइड जैसी गैसों को सोखने में सक्षम है. इसे हर तरह की रोशनी में रखा जा सकता है और यह तेजी से बढ़ता है. इसकी देखभाल भी बहुत आसान है.

4. पीस लिली (Peace Lily) : पीस लिली हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ घर की सुंदरता भी बढ़ाती है. यह कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन और अमोनिया जैसी गैसों को अवशोषित करती है. यह पौधा थोड़ी छाया में भी अच्छी तरह पनपता है.

5. एलोवेरा (Aloe Vera) : एलोवेरा सिर्फ हवा को साफ नहीं करता, बल्कि इसके पत्तों में मौजूद जेल त्वचा और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है. यह पौधा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है.

पौधों के फायदे और देखभाल

हरे पौधे न केवल हवा को शुद्ध रखते हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं. इन पौधों के पास रहना तनाव कम करता है और मूड को ताज़गी देता है. महंगे एयरप्यूरिफायर की बजाय ये पौधे घर में ताजी हवा बनाए रखते हैं और देखभाल भी आसान है. रोजाना हल्का पानी देना और मिट्टी बदलते रहना पर्याप्त है.

बच्चों के लिए भी फायदेमंद

पौधों की देखभाल बच्चों को प्रकृति के करीब लाने का तरीका है. यह उन्हें जिम्मेदारी और प्राकृतिक स्वास्थ्य की अहमियत सिखाता है. बालकनी, लिविंग रूम या बेडरूम में पौधे रखना सबसे अच्छा विकल्प है.

दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषित शहर में घर की हवा को साफ रखना बेहद जरूरी है. पांच आसान और सस्ते पौधे- स्नेक प्लांट, एरेका पाम, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली और एलोवेरा- महंगे उपकरणों की जरूरत को कम कर सकते हैं. ये पौधे हवा शुद्ध करने के साथ-साथ मन और शरीर दोनों के लिए ताजगी भी देते हैं. अगर आप अपने घर और परिवार की सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, तो आज ही इन पौधों को अपने घर में जगह दें और स्वस्थ वातावरण का आनंद लें.

