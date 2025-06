Best Plants for Bedroom: इंडोर प्लांट्स, न सिर्फ आपके घर को नेचुरल ब्यूटी देते हैं, बल्कि हवा को शुद्ध करके आपकी नींद, मूड और मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं. वेलनेस एंड स्लीप एक्सपर्ट खुर्शीद बटलीवाला ने कुछ खास इंडोर प्लांट्स (Plants that Purify Air and Release Oxygen at Night) को बेडरूम के लिए स्पेशल बताया है. उनका कहना है कि ये प्लांट्स हर किसी के बेडरूम में होने ही चाहिए, क्योंकि ये रातभर ऑक्सीजन छोड़ते (Best Oxygen Releasing Indoor Plants for Bedroom at Night) हैं, आपके रूम को फ्रेश और प्लीजेंट (Indoor Plants that Improve Sleep Quality Naturally) भी बनाते हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल khurshedbatliwala पर 3 प्लांट्स के नाम बताए और उनके फायदे भी गिनाए हैं.

कौन से हैं ये चमत्कारी प्लांट्स (Best Plants For Bedroom)

खुर्शीद बटलीवाला कहते हैं, आपका बेडरूम सिर्फ एक रेस्टिंग प्लेस नहीं, बल्कि एक हेल्दी हीलिंग जोन बन सकता है. उसके लिए आपको सिर्फ 3 प्लांट्स रखने होंगे. इन प्लांट्स से आप फ्रेश ऑक्सीजन, बेहतर नींद और फ्रेश माइंड पा सकते हैं. बेडरूम को स्लीप-फ्रेंडली बनाने वाले ये तीनों प्लांट्स हैं, स्नेक प्लांट (Snake Plant), मनी प्लांट (Money Plant) और अरेका पाम (Areca Palm). इन्हें जब आप बेडरूम में लगाते हैं, तो ये पूरी रात ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं. खास बात ये है कि जब बेड में दो लोग सोते हैं, तो सांस लेने के दौरान ज्यादा CO₂ निकलती है, जो इन प्लांट्स की वजह से बैलेंस हो जाती है.

नॉक्टर्नल ऑक्सीजेनरेटर्स प्लांट्स के ये भी फायदे

स्ट्रेस कम होता है.

फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है.

स्लीप क्वालिटी सुधरती है.

माइग्रेन और सांस की एलर्जी जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है.

बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद.

रात में भी कैसे देते हैं ऑक्सीजन (How these plants release oxygen at night)

बहुत से लोगों को लगता है कि पौधे रात में ऑक्सीजन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए धूप चाहिए होती है, लेकिन नेचर के पास अपने ही ट्रिक्स हैं. बटलीवाला बताते हैं कि कुछ स्पेशल प्लांट्स रात में भी ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं. इन्हें नॉक्टर्नल ऑक्सीजेनरेटर्स (Nocturnal Oxygenators) कहा जाता है. ये प्लांट्स नाइट में स्पेशल प्रॉसेस CAM (Crassulacean Acid Metabolism) की हेल्प से कार्बन डाई ऑक्साइड (CO₂) सोखकर ऑक्सीजन बनाते हैं.

इस बात का रखें ध्यान

खुर्शीद बटलीवाला एक और सलाह देते हुए कहते हैं, 'अगर आपके बेडरूम में ये प्लांट्स हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें. इन प्लांट्स के लीव्स (पत्तियों) को हफ्ते में कम से कम एक बार साफ कपड़े से पोंछें. क्योंकि अगर इनके पोर्स बंद हो गए, तो कार्बन डाई ऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगी और ऑक्सीजन नहीं बनेगी.

इस लिस्ट में और कौन-कौन से प्लांट्स

बटलीवाला के मुताबिक, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और अरेका पाम के अलावा कुछ और शानदार नाइट ऑक्सीजन प्लांट्स हैं. इनमें तुलसी (Tulsi) और जैस्मीन (Jasmine) भी शामिल है. ये न सिर्फ बेडरूम को ऑक्सीजन से भरते हैं, बल्कि इनकी खुशबू भी माइंड को रिलैक्स करती है.

इनडोर प्लांट्स की केयर कैसे करें (How to care indoor plants)

1. हर 3-4 दिन में पत्तियों को गीले साफ कपड़े से पोछें.

2. हर हफ्ते थोड़ा धूप दिखाएं.

3. जरूरत से ज्यादा पानी ना दें, क्योंकि ओवरवॉटरिंग मतलब प्लांट्स का डेड होना.

4. पॉट में प्रॉपर ड्रेनेज होना जरूरी है.