घर में एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं ये प्लांट, पॉल्यूशन को कर देते हैं गायब

Air Purifier Indoor Plants: सितंबर का महीना शुरू होते ही पॉल्यूशन को लेकर खबरें भी सामने आने लगती हैं, अगले कुछ हफ्ते में दिल्ली समेत आसपास के तमाम शहरों में जहरीली हवा फैल जाएगी. हर साल की तरह इस बार भी एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है. हवा में घुले इस जहर से बचने के लिए कुछ लोग महंगे एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि हर किसी के घर में ये महंगी चीजें नहीं हो सकती हैं, ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताएंगे, जो आपके घर में एयर प्यूरिफायर का काम कर सकते हैं.

मनी प्लांट

मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है, जो हर दूसरे घर में दिख जाता है. इसकी बेल एक बार लगाने के बाद लगातार बढ़ती है और फैल जाती है. मनी प्लांट भी हवा को शुद्ध करने का काम करता है. यानी दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन से ये पौधा आपको कुछ हद तक बचा सकता है. सबसे खास बात ये है कि मनी प्लांट की मेंटेनेंस काफी कम है.

स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट को अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो ये दूषित हवा को साफ करने में मदद करता है. जहरीले तत्वों को सोखकर ये आपको शुद्ध हवा देने का काम कर सकता है. यही वजह है कि लोग इसे अपने बेडरूम और लिविंग रूम में रखते हैं.

एरिका पाम

एरिका पाम भी उन पौधों की लिस्ट में शामिल है, जो दूषित कणों को सोखने का काम करता है. इस पौधे के कई औषधीय गुण भी हैं. ये एक इनडोर प्लांट है, जिसे आप पॉल्यूशन से बचने के लिए अपने घर पर रख सकते हैं.

ये प्लांट भी आएंगे काम

पॉल्यूशन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक तत्वों से बचने के लिए आप पीस लिली, स्पाइडर प्लांट और रबर प्लांट भी अपने घर पर लगा सकते हैं. ये नेचुरल प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं और आपको कुछ हद तक जहरीली हवा से बचा सकते हैं. ये बात साबित हो चुकी है कि पेड़-पौधे पॉल्यूशन को कम करने का काम करते हैं. पिछले साल दक्षिणी दिल्ली में सैनिक फार्म में एक घर का AQI लेवल सिर्फ 15 था, जबकि उस वक्त दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल 300 से 400 तक था. इस घर में करीब 15 हजार पौधे लगाए गए थे.