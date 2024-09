Which is more harmful, bidi or cigarette: स्मोकिंग का ट्रेंड इन दिनों बढ़ता जा रहा है. नए दौर में पुरूषों के साथ-साथ महिलाएं भी इस बुरी लत की शिकार हो रही हैं. सिगरेट आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है यह उसके डिब्बे से ही साफ हो जाता है. भारत में सिगरेट से ज्यादा लोग बीड़ी पीते हैं और कई लोगों को लगता है कि सिगरेट की तुलना में यह सेहत के लिए कम खतरनाक है. हालांकि, इंस्टाग्राम पर इन दिनों वायरल एक वीडियो में दिखाया गया है कि सिगरेट की ही तरह बीड़ी भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है. वीडियो में एक बोतल में बीड़ी के धुएं को कलेक्ट कर के टिशू पेपर पर उसका असर दिखाया गया है.

सिगरेट की तरह बीड़ी भी है खतरनाक

आशु घई नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या बीड़ी भी सिगरेट जितना ही हानिकारक है. बीड़ी के धुएं को कलेक्ट करने के लिए वीडियो में नजर आ रहा शख्स एक साथ कई बीड़ियां जलाकर बोतल के मुंह पर लगा देता है. इसके बाद भी बोतल में धुआं कलेक्ट नहीं हो पाता है तो नीचे छेद कर के एक डिफ्लेटर लगा दिया जाता है. एक सिगरेट जितना धुआं बोतल में कलेक्ट हो जाने के बाद बीड़ी निकाल कर बोतल के मुंह को टिशू पेपर से ढक कर धुएं को छेद से फूंक कर बाहर टिशू तक ले जाया जाता है. टिशू पेपर को बोतल के मुंह से हटाने के बाद सिगरेट की ही तरह तार बने हुए दिखाई देते हैं.



सिगरेट के साथ भी किया था एक्सपेरिमेंट

इस वीडियो के जरिए बीड़ी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है दिखाने वाले शख्स ने इससे पहले सिगरेट के साथ यह एक्सपेरिमेंट किया था. यूजर्स के रिक्वेस्ट के बाद उसने बीड़ी के साथ भी बोतल और टिशू पेपर वाला एक्सपेरिमेंट किया है. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अब तक 2.9 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. करीब 9.5 हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. वीडियो देखने के बाद लोग अलग-अलग नशीली चीजों के साथ यह टेस्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)