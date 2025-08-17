विज्ञापन
डीजल से लबालब भरे टैंकर के पलटते ही...मुफ्त का डीजल बटोरने के लिए बाल्टी-मग्गा लेकर पहुंच गए गांव वाले

सोनभद्र में डीजल टैंकर पलटने के बाद ग्रामीण मुफ्त का डीजल लूटने पहुंच गए. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने लोगों की जान से खेलने वाली इस लापरवाही को उजागर कर दिया.

डीजल से लबालब भरे टैंकर के पलटते ही...मुफ्त का डीजल बटोरने के लिए बाल्टी-मग्गा लेकर पहुंच गए गांव वाले
बाल्टी-मग्गा लेकर दौड़े लोग, खतरे को नजरअंदाज कर बटोरा डीजल, मौत से खेलते नजर आए लोग

Diesel Tanker Overturned Video: कहते हैं इंसान को मुफ्त की चीज़ हमेशा आकर्षित करती है, लेकिन कई बार यही लालच जिंदगी पर भारी पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सामने आया एक मामला इसी बात की गवाही देता है. यहां सड़क पर डीजल टैंकर पलट गया और लोग अपनी जान की परवाह किए बिना बाल्टी-मग्गा लेकर डीजल बटोरने पहुंच गए.

क्यों है इतना खतरनाक? (Diesel tanker viral video)

डीजल एक अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन है. जरा सी चिंगारी भी आसपास हो, तो पल भर में आग भड़क सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है. बावजूद इसके, वायरल वीडियो में देखा गया कि ग्रामीण किसी भी डर या सतर्कता के बिना बेफिक्री से डीजल बाल्टियों में भरते जा रहे थे.

24 सेकंड की वायरल क्लिप (Diesel Tanker Palatne Par Gaon Waale Ne Luuta)

वायरल हो रही इस 24 सेकंड की क्लिप में सड़क किनारे पलटा हुआ डीजल टैंकर साफ दिखाई दे रहा है. वहीं, उसके चारों ओर गांव वाले बाल्टी लेकर तेल भरने में जुटे नजर आ रहे हैं. एक शख्स तो जोर-जोर से दूसरों को डीजल लेने के लिए 'ऐ रूको-रूको, हटाओ इधर' चिल्लाते हुए सुना गया. यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे ग्रामीणों की लापरवाही बताया, तो किसी ने कहा कि ये 'आपदा में अवसर' वाली सोच है.

सोशल मीडिया पर बवाल (Diesel tanker viral video)

सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो शेयर किया गया है, जिसे अब तक 11 हज़ार से ज्यादा व्यूज और 500 से ऊपर लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस खतरनाक हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, ये बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, किसी भी वक्त चिंगारी से विस्फोट हो सकता है. दूसरे ने तंज कसा, अगर मुफ्त में ज़हर भी मिल जाए तो लोग उसे उठा लेंगे, उन्हें लगता है किसी दिन काम आ जाएगा. वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ऐसी स्थिति में लोगों को मदद करनी चाहिए थी, न कि लूटपाट.

पूरी स्टोरी पढ़ें

