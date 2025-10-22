Is Garlic Or Onion Juice Better For Your Hair: आज के समय में बदलता लाइफस्टाइल, गलत खानपान, प्रदूषण और स्ट्रेस के कारण बालों का झड़ना और पतला होना आम समस्या बन चुकी है. बाहर के हेयर प्रोडक्ट्स कुछ समय के लिए फायदा तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए लोग घरेलू उपायों की तलाश में लगे रहते हैं. कई लोग प्याज का रस लगाते हैं तो बहुत से ऐसे हैं जो लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इन दोनों में से बेहतर क्या है? आइए जानते हैं.

लहसुन या प्याज बाल बढ़ाने के लिए बेहतर है?

प्याज का रस के फायदे:

सल्फर से भरपूर: प्याज सल्फर से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और उन्हें टूटने से रोक सकता है.

ब्लड सर्कुलेशन: प्याज का रस स्कैल्प पर लगाने से ब्लड फलो बढ़ सकता है, जिससे बालों की जड़ों को अच्छे से पोषण मिल सकता है.

बालों का झड़ना: प्याज में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण फंगल इंफेक्शन को दूर कर सकते हैं और स्कैल्प को हेल्दी बनाए रख सकते हैं.

लहसुन के फायदे

एंटीसेप्टिक गुण: लहसुन में एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है, जो बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है.

स्कैल्प: इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके स्कैल्प में होने वाले सभी प्रकार के बैक्टीरिया बिल्डअप को खत्म करते हैं. यह मानसून और आर्द्र मौसम के दौरान बहुत आम है.

डैंड्रफ: लहसुन के तेल में एंटी-वायरल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-फंगल गुण भी होते हैं, जो स्कैल्प को वायरल और फंगल इंफेक्शन से बचा सकते हैं. यह क्रस्टेड डैंड्रफ को जन्म देता है जो बालों के गंभीर संक्रमण और क्षति को बढ़ा सकता है.

क्या है बेहतर?

अगर आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो प्याज का रस ज्यादा असरदार साबित हो सकता है. इसमें मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को मजबूत बना सकता है और बालों की ग्रोथ को तेज कर सकता है. वहीं, आप स्कैल्प से जुड़ी, डैंड्रफ या खुजली की समस्या से परेशान हैं तो लहसुन का तेल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)