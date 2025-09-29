क्या बालों में प्याज का रस लगाना चाहिए? पतले, झड़ते बालों की 1 हफ्ते में बढ़ा देगा लंबाई

Onion Juice Benefits for Hair: बारिश के मौसम में या स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल में अक्सर बाल ज्यादा झड़ते हैं. कई बार गंजापन भी नजर आने लगता है. ऐसे में घर पर आसानी से अपनाया जाने वाला उपाय है प्याज का रस. यह सिर्फ बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद नहीं करता, बल्कि बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में भी असरदार है.

प्याज का रस कैसे तैयार करें (Benefits of onion juice for hair growth)

प्याज का रस निकालना बहुत आसान है. इसके लिए 2-3 बड़े प्याज लें और उन्हें ब्लेंडर में फाइन पेस्ट बना लें, फिर महीन छन्नी या चीज़क्लॉथ की मदद से जूस निकाल लें. इस जूस को फ्रिज में 3-5 दिन तक स्टोर किया जा सकता है. लंबे समय तक रखने के लिए इसे आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज करें.

बालों में लगाने का आसान तरीका (Onion juice for hair)

सबसे पहले पैच टेस्ट करें, ताकि स्कैल्प पर कोई एलर्जी न हो. बालों को शैम्पू के बाद सुखाएं और कॉटन बॉल या हाथ की मदद से प्याज का रस स्कैल्प पर लगाएं. हल्के हाथों से 5-10 मिनट मसाज करें. 30 मिनट से 1 घंटे तक ऐसा छोड़ दें. इसके बाद माइल्ड शैम्पू से बाल धोएं और कंडीशनर लगाएं.

प्याज का रस और हेयर स्टाइल का कनेक्शन (Hair growth tips)

प्याज में मौजूद सल्फर कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं. एंटीमाइक्रोबियल गुण स्कैल्प को फ्रेश और डैंड्रफ-फ्री रखते हैं. मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बालों की ग्रोथ भी तेज होती है. रेगुलर इस्तेमाल से बाल झड़ना कम होते हैं और नए बाल उगते हैं.

वैरायटी के लिए थोड़े ट्विस्ट (How to grow hair faster in 1 week with onions)

प्याज के रस में शहद या नारियल तेल मिलाकर इस्तेमाल करने से बाल सॉफ्ट और सिल्की बनते हैं. सप्ताह में 2-3 बार ये रूटीन अपनाने से पतले और झड़ते बालों में noticeable सुधार देखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

