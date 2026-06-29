क्या खाने से स्किन खराब होती है? ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन से जानें

आप पूरी लगन से स्किनकेयर रूटीन फॉलो करते हैं, सीरम का इस्तेमाल करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और खूब पानी पीते हैं. फिर भी आपकी स्किन बेजान दिखती है, अचानक मुंहासे निकल आते हैं या उम्र के हिसाब से ज्यादा बूढ़ी लगने लगते हैं. क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन का कहना है कि इसकी वजह आपकी खाने की थाली में छिपी हो सकती है. शहनाज़ बताती हैं कि स्किन की दिक्कतों के लिए सिर्फ़ खाना ही जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कुछ खाने की आदतें सूजन बढ़ा सकती हैं, हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ सकती हैं और कोलेजन ब्रेकडाउन को तेज कर सकती हैं, ये सब आपकी स्किन पर दिख सकता है. ऐसे में अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए क्या किया जा सकता है, चलिए ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन से जानते हैं.

फ्लेवर्ड कॉफी ड्रिंक्स और मीठी ड्रिंक्स

शहनाज़ बताती हैं कि ज्यादा चीनी ग्लाइकेशन को ट्रिगर करती है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाता है, जो प्रोटीन स्किन को टाइट और जवान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं समय के साथ, इससे स्किन ढीली पड़ सकती है, फाइन लाइन्स आ सकती हैं और रंग थका हुआ दिख सकता है.

व्हाइट ब्रेड, पास्ता, और दूसरे रिफाइंड कार्ब्स

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शरीर में तेजी से शुगर में बदल जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है. यह तेजी इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, जिससे ऑयल का निकलना और सूजन बढ़ सकती है, जिसके कारण बार-बार जॉलाइन और ठुड्डी के पास मुहांसे होना आम है.

पोटैटो चिप्स और डीप-फ्राइड स्नैक्स

शहनाज़ आगे बताती हैं कि क्रंची स्नैक्स आरामदायक हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर अनहेल्दी फैट और हाई-टेम्परेचर पर पकाने से बनने वाले कंपाउंड से भरे होते हैं. ये चीजें शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेससकती हैं, जो समय से पहले स्किन की उम्र बढ़ने और चमक खोने का एक मुख्य कारण है.

प्रोसेस्ड मीट

सॉसेज, सलामी, बेकन और पैकेज्ड मीट में प्रिज़र्वेटिव, ज्यादा सोडियम और सूजन बढ़ाने वाले कंपाउंड होते हैं. ज्यादा सोडियम लेवल से वॉटर रिटेंशन हो सकता है, जिससे चेहरे पर सूजन आ सकती है, स्किन की सेंसिटिविटी और रेडनेस और बढ़ सकती है.

डेयरी प्रोडक्ट

शहनाज़ का कहना है कि कुछ लोगों के लिए, डेयरी प्रोडक्ट खासकर स्किम मिल्क मुंहासोंको बढ़ा सकते हैं. दूध में नैचुरली मौजूद कुछ हॉर्मोन और ग्रोथ फैक्टर ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं और ब्रेकआउट को ट्रिगर कर सकते हैं. अगर अच्छे स्किनकेयर रूटीन के बावजूद आपके मुहांसे बने रहते हैं, तो यह देखना फायदेमंद हो सकता है कि आपकी स्किन डेयरी पर कैसे रिएक्ट करती है.

शराब

शराब सिर्फ आपके लिवर पर ही असर नहीं डालती. यह आपकी स्किन पर दिखने वाले निशान भी छोड़ सकती है. यह शरीर को डिहाइड्रेट करती है, जिससे स्किन डल, ड्राई और कम भरी हुई दिखती है. बार-बार पीने से रेडनेस, टूटी हुई कैपिलरी और रोजेशिया जैसी सूजन वाली स्किन कंडीशन भी बिगड़ सकती हैं.

फास्ट फूड मील्स

बर्गर, फ्राइज़, पिज़्ज़ा और प्रोसेस्ड कन्वीनियंस फूड्स में अक्सर सबसे खराब चीजें होती हैं, इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी फैट, ज्यादा सोडियम और एक्स्ट्रा शुगर होता है. इन्हें रेगुलर खाने से सूजन, ब्रेकआउट और तेजी से उम्र बढ़ने की समस्या हो सकती है.

पद्म श्री से सम्मानित शहनाज़ हुसैन आयुर्वेदिक ब्यूटी केयर की अग्रणी विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने भारत की हर्बल विरासत को दुनियाभर तक पहुंचाया है. उन्होंने 375 से अधिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन विकसित किए और एक ग्लोबल फ्रैंचाइज़ नेटवर्क खड़ा किया साथ ही, वे हार्वर्ड केस स्टडी बनने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी भी हैं.

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