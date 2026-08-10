गोरखपुर से लखनऊ सिर्फ 3 घंटे में, देवरिया हाईवे को कुशीनगर से कनेक्टिविटी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे फर्राटा भरेंगे वाहन

गोरखपुर से लखनऊ का सफर अब 3 से 4 घंटे के बीच पूरा हो जाएगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की नई योजना के तहत देवरिया हाईवे को सिक्टौर के पास सीधे कुशीनगर फोरलेन से कनेक्ट कर दिया जाएगा. जिससे वाहनों को नौसढ़, सहजनवा और ट्रांसपोर्टनगर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. ऐसे में वाहनों को जाम में नहीं फंसना होगा और शहर के बाहर से ही सीधे लखनऊ की तरफ गाड़ी रवान होगी. देवरिया हाईवे के कुशीनगर से कनेक्ट होने से न सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि नौसढ़ और ट्रांसपोर्टनगर जैसे व्यस्त इलाकों में यातायात का दबाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा.

गोरखपुर से लखनऊ का सफर होगा आसान

दरअसल, अभी गोरखपुर महानगर से लखनऊ जाने वाले वाहनों को लिंक एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए नौसढ़, बाघागाड़ा या फिर सहजनवा से निकलना पड़ता है. लेकिन देवरिया बाईपास के कुशीनगर फोरलेन से जुड़ने के बाद स्थिति बदल जाएगी. क्योंकि इससे लिंक एक्सप्रेसवे तक पहुंच आसान हो जाएगी और नौसढ़ और ट्रांसपोर्टनगर से नहीं गुजरना होगा. जिससे यहां लगने वाले जाम में आपका वाहन नहीं फंसेगा. पुराने रूट पर से लखनऊ जाने के लिए ट्रैफिक के चलते 5 से 6 घंटे का समय लगता था. लेकिन अब यह दूरी 3 से 3.5 घंटे के बीच में ही पूरी हो जाएगी.

गोरखपुर और देवरिया को फायदा

NHAI के इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा गोरखपुर और देवरिया को होगा. गोरखपुर में नौसढ़ और ट्रांसपोर्टनगर इलाके में भारी वाहनों की वजह से सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है. लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से भारी वाहन यहां से नहीं गुजरेंगे. जिससे यहां ट्रैफिक का दबाव कम होगा.

वहीं देवरिया और कुशीनगर के लोगों को भी लखनऊ की यात्रा और आसान हो जाएगी. क्योंकि एक तरफ ट्रैफिक का दबाव कम होगा तो दूसरी तरफ बेहतर स्पीड होने से समय की भी बचत होगी.

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इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और लखनऊ मार्ग की ओर जाने वाले यात्रियों को सीधे बिना रुकावट के) कनेक्टिविटी मिल जाएगी. जिससे राजधानी की पहुंच अब और आसान हो जाएगी.

NHAI तैयार कर रहा डिजाइन

खास बात यह है कि NHAI इसकी डिजाइन इस तरह से तैयार कर रहा है कि अलग से भूमिअधिग्रहण न करन पड़े. बिना किसी नए भूमि अधिग्रहण के दोनों तरफ की सड़कों को देवरिया बाईपास से जोड़ा जा सके. इससे सरकार का जमीन अधिग्रहण पर होने वाला भारी खर्च तो बचेगा ही, साथ ही स्थानीय लोगों को भी भूमि अधिग्रहण से जुड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के चौड़ीकरण और नए इंटरकनेक्शन मार्ग का निर्माण होगा. जिससे वाहन चालकों को बिना शहर के के अंदर एंट्री किए ही सीधे बाईपास से फोरलेन पर जाने का सुगम मार्ग मिल जाएगा.

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