क्या होता है Oxidative Stress? जानें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नुकसान और कम करने के कारगर तरीके

Oxidative Stress कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है.

How Oxidative Stress Affects The Body: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सिडेंट का असंतुलन है, जिससे सेल और टिशू डैमेज हो सकते हैं. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (Oxidative Stress) नेचुरली होता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में भूमिका निभाता है. ऑक्सीडेटिव तनाव लंबे समय में हानिकारक हो सकता है. लॉन्ग टर्म ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग हो सकते हैं. शरीर में बढ़ते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रमुख कारण (Causes Of Oxidative Stress) असंतुलित जीवन शैली, फैट से भरपूर आहार, बढ़ता प्रदूषण और विकिरण हैं. ऐसे में यहां हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है और इसे कैसे कम किया जाए?

क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? | What Is Oxidative Stress?