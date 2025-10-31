बालों की इन समस्याओं के लिए वरदान से कम नहीं ये 5 ड्राई फ्रूट्स

आजकल बालों के टूटने और झड़ने की समस्या ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती है. इस समस्या का मुख्य कारण प्रदूषण, गलत खान-पान, तनाव व हार्मोनल बदलाव हो सकता है. क्योंकि इन सब चीजों के गलत प्रभाव के कारण ही यह सभी समस्याएं देखने को मिलती है. सही खान-पान की मदद से इन समस्याओं के असर को कम किया जा सकता है. जी हां अपनी डाइट में सिर्फ कुछ ड्राई फ्रूट्स को शामिल करके बालों की समस्या को कम किया जा सकता है. ड्राई फ्रूट्स का सेवन बालों के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. ड्राई फ्रूट्स में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और जरूरी पोषक तत्व बालों की सेहत के लिए सहायक हो सकते हैं.

बालों के लिए फायदेमंद है इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन- (Balo Ko Healthy Rakhne Ke Liye Kya Khaye)

1. बादाम-

रोजाना 5-6 बादाम खाने से बालों के टूटने व झड़ने की समस्या को कम किया जा सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई और मैग्नीशियम बालों की सेहत को बेहतर करने में काफी मददगार हो सकते हैं. बादाम का सेवन बालों की जड़ों पर काम करके उनको मजबूत बनाते हैं जिसके कारण बाल टूटना व झड़ना कम हो सकता है.

ये भी पढ़ें- रोजाना कद्दू के बीज खाने से क्या होता, कद्दू के बीज खाने के फायदे और नुकसान

Photo Credit: Image Credit: Pexels

2. काजू-

अपनी डाइट में काजू को शामिल कर बालों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं. काजू में मौजूद कॉपर और मैग्नीशियम जैसे अन्य पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूती देने के साथ-साथ ग्रोथ पर भी ध्यान देते हैं और यह टूटने व झड़ने की समस्या को भी कम कर सकते हैं.

3. किशमिश-

शरीर में आयरन की कमी बालों के झड़ने का कारण बन सकती है. लेकिन आप अपनी डाइट में किशमिश को शामिल करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. क्योंकि किशमिश में भरपूर आयरन के साथ अन्य जरूरी पोषक तत्व भी होते है जो बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते है. किशमिश के सेवन से बालों को मजबूत करके उनके टूटने और झड़ने की समस्या को कम किया जा सकता है.

4. खजूर-

बालों के झड़ने व टूटने की समस्या को कम करने के लिए आप अपने डाइट में खजूर को शामिल कर सकते हैं. क्योंकि यह विटामिन और मिनरल्स का बेहतरीन स्रोत होता है. विटामिन और मिनरल्स बालों की अच्छी ग्रोथ और मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है, इसका सेवन बालों को मजबूत व घने बनाने में मदद कर सकता है.

5. अखरोट-

अखरोट बालो के लिए एक सूपर ड्राई फ्रूट है. क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड बालों की ग्रोथ को अच्छा करके उनके टूटने व झड़ने की समस्या को कम कर सकता है.

प्रस्तुति- Bobby Raj

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)