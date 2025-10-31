रोजाना कद्दू के बीज खाने से क्या होता, कद्दू के बीज खाने के फायदे और नुकसान

अक्सर कद्दू की सब्जी बनाने के लिए उसमें मौजूद बीज को निकालकर फैंक दिया जाता है. क्योंकि ज्ययादातर लोगों को यह पता नहीं होता की कद्दू के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन उसके बीज में मौजूद होता है और कद्दू के बीज में मौजूद विटामिन, मैग्निशियम, जिंक और फाइबर जैसे अन्य जरूरी पोषक तत्व शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. यहां तक की जिम फ्रिक लोग भी शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कद्दू के बीज का सेवन करते हैं. क्योंकि कद्दू के बीज पोषक तत्वों का भंडार होते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं की इसके कोई नुकसान नहीं है. तो चलिए जानते हैं कद्दू के बीज के फायदे और नुकसान.

कद्दू बीज खाने के फायदे- (Kaddu Ke Beej Khane Ke Fayde)

1.रोजाना सही मात्रा में कद्दू बीज का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करके दिल के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है.

2. पुरूषों के लिए कद्दू बीज काफी फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि, इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद जिंक शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को स्तुलित करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ावा दे सकता है.

3. कद्दू बीज में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड शरीर में तनाव को कम कर सकता है और साथ ही यह नींद को भी बेहतर करने में मदद कर सकता है.

कद्दू बीज के खाने के नुकसान- Kaddu Ke Beej Khane Ke Nuksan)

1.कद्दू के बीज में मौजूद हाई कैलोरी और फैट वजन को काफी तेजी से बढ़ा सकता है और बढ़ता वजन बीमारी का घर होता है, जसके कारण कई सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज.

2. अगर आप कद्दू के बीज का अधिक सेवन करते हैं तो इससे आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसमें मौजूद हाई फाइबर के कारण कद्दू बीज के ज्यादा सेवन से पेट दर्द, ऐंठन और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए सही मात्रा में सेवन बहुत जरूरी है.

3. लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन से ग्रस्त मरीजों को कद्दू बीज के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि, यह शरीर में ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी असरदार होता है इसलिए हाइपोटेंशन मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

प्रस्तुति- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)