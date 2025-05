डॉक्टर ने बताया गर्मियों के मौसम में एनर्जी बनाए रखने के लिए क्या खाएं

Summer Health Tips: गर्मी के मौसम में अक्सर लू, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं. कड़क धूप और गर्म हवाएं शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती हैं, जिससे आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. इसलिए मौसम के हिसाब से जैसे हम अपने स्किन केयर प्रोडक्ट बदलते हैं वैसे ही हमें अपनी डाइट में भी बदलाव करना चाहिए. दरअसल गर्मियों में हमारी पाचन शक्ति यानी डाइजेस्टिव सिस्टम (Digestive System) काफी कमजोर हो जाता है, ऐसे में बैलेंस्ड डाइट लेना और भी जरूरी हो जाता है. गर्मियों में शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए इसके बारे में जानने के लिए एनडीटीवी ने बात की डॉ समीर भाटी (Dr Sameer Bhati) से, चलिए जानते हैं उन्होंने क्या सलाह दी.

गर्मियों में एनर्जी बनाए रखने के लिए क्या खाएं? (What to eat to maintain energy in summer?)

डॉ समीर भाटी ने कहा कि गर्मियों में ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और गर्मियों में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है. इसलिए गर्मियों के मौसम में अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको पेट से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि एसिडिटी, ब्लॉटिंग आदि. इन समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा मसालेदार चीजें गर्मियों में न खाएं, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित करता है. डॉक्टर भाटी ने कहा कि गर्मियों में मीठी चीजें भी लोगों को नहीं खानी चाहिए क्योंकि मीठी चीजें आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है. उन्होंने कहा कि गर्मियों में भी लोगों का वजन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोग बहुत ज्यादा शेक्स पीना शुरू कर देते हैं और उसमें काफी शुगर होती है. इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन भी बहुत बढ़ जाता है. शुगर वजन को बढ़ाती है. इसलिए इस मौसम में लोगों का वेट अक्सर बढ़ जाता है.

इसलिए अगर शेक में शुगर है तो इन्हें जितना हो सके अवॉइड करें. लोग बाहर जाकर भी कई बार शेक पीते हैं. बाहर मिलने वाले शेक में कैसा दूध इस्तेमाल किया जा रहा है पता नहीं होता, कई बार उसमें एडिटिव कलर्स (Additive colors) यूज करते हैं. आपको लगता है कि आप मैंगो शेक पी रहे हैं जबकि उसमें येलो कलर और फ्लेवर मिलाया गया होता है. इसलिए इनसे दूर रहें वरना आपका वजन तो ज्यादा बढ़ेगा ही पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती है.

गर्मियों में खानी चाहिए सलाद

डॉ भाटी ने कहा कि आपको इस मौसम में अपनी डाइट में थोड़ा फाइबर बढ़ाना चाहिए. इसके लिए आप सैलेड को खाने में शामिल कर सकते हैं ताकि बॉडी का फ्लूइड इन्टेक (Fluid intake) बना रहे और फ्लूइड की कमी ना हो पाए. उन्होंने कहा कि कोशिश करें सीजनल सब्जियों का आप इस्तेमाल करें. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब भी आप खाना पकाते हैं, तो उसमें ज्यादा नमक और चीनी दोनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

