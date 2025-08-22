विज्ञापन

VIDEO: नाक के बालों की Wax कराने से पड़ सकता है लकवा, कहीं खूबसूरती के चक्कर में पड़ न जाए लेने के देने

Grooming Tips: जो लोग खूबसूरत दिखने की चाह में नाक के बालों की वैक्स करवाते हैं, वे ये जान लें कि ऐसा करना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

Nose Hair Waxing Risk: आजकल हर कोई आकर्षक और साफ-सुथरा दिखना चाहता है। इसके लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं, जैसे बॉडी के बाल हटाना, वैक्सिंग या बाल खींचना। हालांकि कुछ जगहों पर बाल हटाना फायदेमंद होता है, लेकिन नाक के बालों को तोड़ना या वैक्स करना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। नाक के बाल हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। ये धूल, गंदगी और बैक्टीरिया को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकते हैं और सांस से जुड़ी बीमारियों से बचाते हैं।

इंफेक्शन का कारण (Cause Of Infection)

नाक के बाल हटाने या वैक्सिंग करने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. जब नाक के बाल टूट जाते हैं, तो हेयर फॉलिकल खुल जाते हैं. इससे बैक्टीरिया और धूल रोमछिद्रों में जम जाते हैं. धीरे-धीरे नाक में संक्रमण बढ़ने लगता है, जिससे नाक में जलन, सूजन और दर्द हो सकता है.

नाक के बाल हटाने पर पड़ सकता है लकवा (Removal Of Nose Hair Can Lead To Paralysis)

नाक के बाल हटाने से रक्त वाहिनियों के जरिए मस्तिष्क तक संक्रमण पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. खासकर उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, संक्रमण का असर गंभीर हो सकता है. यह ब्लड सप्लाई वाली नसों में इंफेक्शन के थक्के बना सकता है और मस्तिष्क पर दबाव डाल सकता है, जो लकवे (paralysis) का कारण भी बन सकता है.

सुरक्षित तरीके अपनाएं (Safe Beauty Hacks)

अगर आप नाक के बाल हटाना चाहते हैं तो केवल सुरक्षित ट्रिमिंग का विकल्प चुनें. इलेक्ट्रिक ट्रिमर या छोटे कैंची की मदद से नाक के बालों को नियंत्रित किया जा सकता है. यह न केवल सुंदर दिखने में मदद करेगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी बनाए रखेगा.

सुंदरता और सुरक्षा का संतुलन (Health Risks of Nose Hair Removal)

सौंदर्य के लिए अपनाए जाने वाले उपायों में हमेशा स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें. नाक के बाल हटाने के जोखिम को जानकर आप अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं और सुंदरता के साथ सेहत दोनों बनाए रख सकते हैं.

खौफनाक वीडियो वायरल (Disadvantages Of Waxing)

यह वीडियो डेली मेल एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि, नाक के बाल उखड़वाते ही चीखते-चीखते बेहोश हो गई लड़की. इस वीडियो को देख लोग जानना चाहते थे कि आखिर नाक की वैक्सिंग इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है.

इस घटना ने नाक के बालों की वैक्सिंग की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, नाक के बाल निकलवाने की यह प्रैक्टिस अब एक ट्रेंड बनती जा रही है और कई लोग इसे ब्यूटी ट्रीटमेंट का हिस्सा मानकर अपनाने लगे हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Nose Hair Waxing Risk, Grooming Tips, Health Risks Of Nose Hair Removal, Natural Nose Care, Safety In Grooming
