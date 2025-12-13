मौनजारो की खुराक हो गई है मिस? तो घबराएं नहीं, कब और कैसे लें, यहां जानें

What should I do if I miss a dose of Mounjaro: मौनजारो (टिरजेपेटाइड) एक इंजेक्शन वाली दवा है, जिसे वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए एफडीए द्वारा अप्रूव्ड किया गया है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल आमतौर पर वजन घटाने के लिए करते हैं. यह ट्रीटमेंट महीने के हिसाब से कई कोर्स में बंटा होता है. इसे समय-समय पर लेना पड़ता है. कई मामलों में लोग इसे बीच में मिस भी कर देते हैं और फिर इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचकर चिंता में पड़ जाते हैं. अगर मौनजारो खुराक मिस हो जाती है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि मौनजारो खुराक मिस होने पर क्या करना चाहिए और दोबारा इसे कब और कैसे लेना चाहिए.

मौनजारो खुराक मिस होने पर क्या करें | What Should I Do If I Miss A Dose Of Mounjaro

अगर छूटी हुई मौनजारो खुराक को 4 दिन (96 घंटे) या उससे कम समय हुआ है, तो जैसे ही आपको याद आए, आप इसे तुरंत ले लें. अगर आपकी छूटी हुई खुराक को 4 दिन (96 घंटे) से ज्यादा का समय हो गया है, तो मिस हुई खुराक को ना लें और अपनी अगली निर्धारित खुराक को निर्धारित समय से लेना जारी रखना है. ध्यान रहे दोहरी खुराक से बचने के लिए 72 घंटे (3 दिन) के पीरियड के अंदर मौनजारो की दो खुराक न लें. अगर आप दो सप्ताह से अधिक समय से मौनजारो खुराक लेना भूल गए हैं, तो अपनी अगली खुराक नियमित समय के अनुसार ही लें, लेकिन ट्रीटमेंट दोबारा शुरू करने से पहले डॉक्टर से संपर्क जरूर करें.

छूटी हुई मौनजारो खुराक कब लें? | When To Take The Missed Dose

मौनजारो की खुराक छूट जाने पर समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर आपको 4 दिनों के अंदर पता चल जाए कि आप खुराक लेना भूल गए हैं, तो आप इसे ले सकते हैं. अगर 4 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, तो छूटी हुई खुराक छोड़ दें और अपनी नियमित खुराक लेते रहें ताकि खुराक की मात्रा दोगुनी न हो और कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो. कभी भी खुराक दोगुनी न लें, क्योंकि इससे दुष्प्रभाव का खतरा बढ़ सकता है और ट्रीटमेंट का असर होने कम होने लगेगा. इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने से ट्रीटमेंट प्रभावी बना रहेगा.

अपनी अगली खुराक को समायोजित करना | Adjusting Your Next Dose

बता दें, मौनजारो की ज्यादा खुराकें मिस होने पर इसका इलाज पर सीधा असर पड़ सकता है, लेकिन इस कंडीशन से निपटना बहुत जरूरी है. अगर आप दो खुराकें लेना भूल जाते हैं, तो साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए इलाज दोबारा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि क्या आपको मेडिसिन कम खुराक से शुरू करनी चाहिए या अपनी सामान्य खुराक जारी रखनी चाहिए.

