मिर्गी के दौरे आते ही सबसे पहले क्या करें? किन बातों का रखें ध्यान? जानें क्या कहती हैं डॉक्टर

First Aid For Epilepsy : मिर्गी के दौरे, जिन्हें आमतौर पर 'सीज़र' कहा जाता है, एक सीरियस कंडिशन हो सकती है. अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो यह समय सेंसेटिव हो सकता है. इस दौरान सही फर्स्ट ऐड देना बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति को कोई गंभीर नुकसान न पहुंचे और उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सके. इस आर्टिकल में हम मिर्गी के दौरे के दौरान किए जाने वाले सही कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. जिनके बारे में बता रही हैं डॉक्टर नेहा कपूर.



मिर्गी के दौरे पड़ने पर सबसे पहले क्या करें? (First Aid For Epilepsy)

मिर्गी के दौरे के लक्षण

मिर्गी के दौरे की पहचान करना अक्सर आसान नहीं होता, लेकिन इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं. इनमें अचानक शरीर का कठोर हो जाना, आंखों का ऊपर की ओर घूमना, शरीर में झटके आना, मुंह से झाग आना या मुंह से लार बहना आदि शामिल हैं. अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण दिखें, तो यह मिर्गी के दौरे का संकेत हो सकता है.



मिर्गी के दौरे के दौरान क्या नहीं करें?

1. मुंह में कोई चीज न डालें- दौरे के दौरान कभी भी किसी व्यक्ति के मुंह में कोई चीज, जैसे कि चम्मच, अंगूठा या कोई अन्य वस्तु न डालें. ऐसा करने से व्यक्ति के दांतों से चोट लग सकती है और इससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.



2. जबरदस्ती कोई चीज निगलवाने की कोशिश न करें- अगर व्यक्ति को दौरे के दौरान झाग या लार आ रही है, तो उसे रोकने की कोशिश न करें. इसे नैचुरल तरीके से बाहर निकलने देना चाहिए.



3. व्यक्ति को झुका कर न रखें- दौरे के दौरान व्यक्ति को कभी भी झुका कर न रखें, खासकर अगर वह जमीन पर गिरा हो. इससे गर्दन में चोट लग सकती है या सांस की नली बंद हो सकती है.



4. शरीर को कसकर पकड़ने की कोशिश न करें- दौरे के दौरान व्यक्ति के शरीर को मजबूती से पकड़ने की कोशिश न करें. यह व्यक्ति के लिए दर्दनाक हो सकता है और दौरे को बढ़ा भी सकता है.



मिर्गी के दौरे के दौरान क्या करें?

1. व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं- मिर्गी के दौरे के दौरान व्यक्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. अगर व्यक्ति खड़ा है, तो उसे बैठाने की कोशिश करें. अगर वह पहले से ही गिरा हुआ है, तो ध्यान रखें कि वह किसी कठोर सतह पर न हो और उसके आसपास कोई ऐसी वस्तु न हो जिससे उसे चोट लगे.



2. सिर और शरीर को सहारा दें- व्यक्ति के सिर और शरीर को सहारा देना बहुत जरूरी है, ताकि उसे गिरने से चोट न लगे. अगर व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है, तो सिर के नीचे कुछ नरम कपड़ा या तकिया रख सकते हैं.



3. मुंह से झाग आने पर ध्यान रखें- मिर्गी के दौरे के दौरान व्यक्ति के मुंह से झाग निकल सकता है. यह नेचुरल है और आपको इस स्थिति में कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि मुंह में कोई अवरोध न हो ताकि सांस लेने में परेशानी न हो.



4. दौरे की समयावधि को नोट करें- दौरे के समय ड्यूरेशन को नोट करना बहुत जरूरी है. ज्यादातर दौरे कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर दौरा 5 मिनट से ज्यादा समय तक जारी रहता है, तो यह गंभीर हो सकता है और आपको तुरंत मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होती है.



5. व्यक्ति को शांत रखने का प्रयास करें- जैसे ही दौरा खत्म होता है, व्यक्ति को धीरे-धीरे होश में लाने की कोशिश करें. उसे आराम देने की कोशिश करें और यह ध्यान रखें कि वह पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रहा हो.



6. इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करें- अगर दौरा ज्यादा समय तक चलता है या अगर व्यक्ति को बार-बार दौरे पड़ रहे हैं, तो तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करें. यही समय होता है जब आपको अस्पताल पहुंचने की जरूरत होती है, खासकर अगर दौरा लंबा हो या बार-बार हो.



मिर्गी के बाद का देखभाल

जब मिर्गी का दौरा खत्म हो जाए, तो व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए शांति और आराम की जरूरत होती है. व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए आरामदायक स्थिति में रखने की कोशिश करें. उसे सामान्य स्थिति में आने के लिए कुछ समय दें. मिर्गी के दौरे के बाद अक्सर व्यक्ति को थकान, भ्रम या हल्का सिरदर्द हो सकता है.

