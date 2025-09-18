नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, तो हेल्थ, एनर्जी और ताकत को बनाए रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि कब है? 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और 1 अक्टूबर, बुधवार को महा-नवमी के साथ इसका समापन होगा. नवरात्रि का पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह शरीर को डिटॉक्स करने का भी एक बेहतरीन मौका है. नौ दिनों तक व्रत रखना शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन अगर सही खानपान न हो तो कमजोरी, थकान और चक्कर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि व्रत के दौरान ऐसा भोजन करें जो न सिर्फ नियमों के अनुसार हो, बल्कि शरीर को पूरा पोषण भी दे.

अगर आप इस नवरात्रि व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो ये लेख आपके लिए है. यहां हम आपको बताएंगे कि किन चीजों को अपनी व्रत वाली डाइट में शामिल करें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे और सेहत भी न बिगड़े.

नवरात्रि में शरीर को एनर्जी और ताकत देंगे ये फूड्स:

1. साबूदाना: एनर्जी का पावरहाउस

साबूदाना व्रत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड है. इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. आप इसे खिचड़ी, वडा या खीर के रूप में खा सकते हैं. इसमें मूंगफली और आलू मिलाकर प्रोटीन और फाइबर भी बढ़ाया जा सकता है.

2. फल और सूखे मेवे: नेचुरल एनर्जी बूस्टर

व्रत में फल खाना सबसे अच्छा विकल्प है. सेब, केला, पपीता, अनार जैसे फल शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं. साथ ही सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश और काजू भी एनर्जी बनाए रखते हैं और भूख को कंट्रोल करते हैं. सुबह-सुबह एक कटोरी मिक्स फ्रूट्स और मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स से दिन की शुरुआत करें.

3. दूध और दही: प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत

व्रत में दूध और दही को जरूर शामिल करें. ये शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और जरूरी फैट्स देते हैं. दही से पाचन भी अच्छा रहता है और शरीर ठंडा रहता है. आप दूध से बनी स्मूदी, दही के साथ फल या छाछ भी ले सकते हैं.

4. राजगीरा और सिंघाड़े का आटा: हेल्दी ऑप्शन

मैदे या रिफाइंड आटे की जगह व्रत में राजगीरा और सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करें. इनसे बनी रोटियां या पराठे स्वादिष्ट भी होते हैं और सेहतमंद भी. इनमें फाइबर, आयरन और प्रोटीन होता है जो शरीर को मजबूत बनाता है.

5. शहद और नींबू पानी: हाइड्रेशन और डिटॉक्स

व्रत में पानी की कमी से थकान हो सकती है. इसलिए दिन में कई बार नींबू पानी या शहद मिला गुनगुना पानी पिएं. इससे शरीर हाइड्रेट रहेगा और टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे.

व्रत के दौरान हेल्दी रहने के लिए कुछ जरूरी टिप्स:

व्रत में बहुत ज्यादा तला-भुना न खाएं

समय-समय पर कुछ न कुछ खाते रहें.

पर्याप्त पानी पिएं.

नींद पूरी लें और तनाव से दूर रहें.

नवरात्रि व्रत सिर्फ पूजा-पाठ का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह शरीर को हेल्दी रखने का भी अवसर है. अगर आप यहां बताई गई चीजों को अपनी डाइट में शामिल तकरते हैं, तो नौ दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे.

