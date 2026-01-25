विज्ञापन
Yoga Benefits: नींद न आने से लेकर तनाव को दूर रखने में मददगार है चिन्मय मुद्रा, जानें करने का सही तरीका

Chinmaya Mudra Benefits: कई बार लोग छोटी-छोटी समस्याओं जैसे चिड़चिड़ापन, थकान और नींद न आने की समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर बड़ी बीमारियों की वजह बन सकती है.

Chinmaya Mudra Kaise Kare?

Chinmaya Mudra Benefits: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सेहत सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है. गलत खानपान, मोबाइल और स्क्रीन पर ज्यादा समय, नींद की कमी और लगातार बना रहने वाला तनाव धीरे-धीरे शरीर और मन दोनों को कमजोर कर देता है. कई बार लोग छोटी-छोटी समस्याओं जैसे चिड़चिड़ापन, थकान और नींद न आने की समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर बड़ी बीमारियों की वजह बन सकती है.

योग करने से क्या-क्या लाभ होते हैं?

ऐसे में योग के कुछ आसान अभ्यास हैं, जो बिना साइड इफेक्ट के शरीर और मन को संतुलन में लाने में मदद करते हैं. इन्हीं सरल अभ्यासों में एक है चिन्मय मुद्रा.

चिन्मय मुद्रा के क्या लाभ हैं?

आयुष मंत्रालय के अनुसार, योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि यह सांस, मन और शरीर के बीच तालमेल बनाने की प्रक्रिया है. चिन्मय मुद्रा इसी तालमेल को मजबूत करने का काम करती है. संस्कृत शब्द "चिन्मय" का अर्थ होता है "पूर्ण जागरूकता" या "चेतना से भरा हुआ" यानी यह मुद्रा व्यक्ति को अपने भीतर की स्थिति को समझने और महसूस करने में मदद करती है. इस मुद्रा में हाथों की उंगलियों की स्थिति और सांस पर दिया गया ध्यान, दोनों मिलकर शरीर के अंदर सकारात्मक बदलाव लाते हैं.

चिन्मय मुद्रा कैसे करें?

आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है. हाथों की पांच उंगलियां भी इन तत्वों का प्रतीक मानी जाती हैं, जब हम उंगलियों को एक खास तरीके से जोड़ते हैं, तो शरीर के भीतर इन तत्वों का संतुलन बेहतर होने लगता है. चिन्मय मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में जोड़ा जाता है, जबकि बाकी तीन उंगलियां हथेली की ओर मुड़ जाती हैं. यह स्थिति सांस की गति को गहरा और स्थिर बनाने में सहायक होती है.

तनाव और चिंता कम होती है

चिन्मय मुद्रा का सबसे पहला असर मानसिक स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है. लगातार तनाव और चिंता में रहने से दिमाग थक जाता है, जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. इस मुद्रा के अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देता है, तो मन धीरे-धीरे शांत होने लगता है और दिमाग को आराम मिलता है. यही कारण है कि यह मुद्रा तनाव और चिंता को कम करने में सहायक मानी जाती है.

नींद अच्छी आती है 

नींद से जुड़ी समस्याओं में भी चिन्मय मुद्रा फायदेमंद साबित हो सकती है. जिन लोगों को रात में जल्दी नींद नहीं आती या बार-बार नींद टूट जाती है, उनके लिए यह अभ्यास लाभदायक है. नियमित अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है.

एकाग्रता की शक्ति मजबूत होती है

एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी यह मुद्रा खास मानी जाती है. चिन्मय मुद्रा में बैठकर सांस पर ध्यान केंद्रित करने से एकाग्रता की शक्ति मजबूत होती है, इससे पढ़ाई करने वाले बच्चों की समझने की क्षमता बेहतर होती है और कामकाजी लोगों को अपने काम पर फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है.

किन लोगों के लिए फायदेमंद हैं?

शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो चिन्मय मुद्रा पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती है. तनाव और चिंता का सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है. जब मन शांत होता है, तो पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, या भारीपन धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. इसके अलावा, यह मुद्रा शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में भी मदद करती है, जिससे व्यक्ति खुद को ज्यादा सक्रिय और हल्का महसूस करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

