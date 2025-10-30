विज्ञापन
विशेष लिंक

पालक ठंडी है या गरम? रोज खाएंगे तो मिलेंगे ये 5 धांसू फायदे!

क्या आप जानते हैं कि पालक ठंडी होती है या गरम? जानिए इसकी सही तासीर और रोज एक कटोरी पालक खाने के 5 जबरदस्त फायदे, जो आपको डॉक्टर से दूर रखेंगे...

Read Time: 3 mins
Share
पालक ठंडी है या गरम? रोज खाएंगे तो मिलेंगे ये 5 धांसू फायदे!
पालक को आयरन का 'पावरहाउस' कहा जाता है. इसे रोज खाने से शरीर में खून (हीमोग्लोबिन) की कमी दूर होती है.

Palak khane ke fayde : आयुर्वेद और आम भारतीय समझ के हिसाब से पालक को ठंडी तासीर वाला माना जाता है. यह एक कूलिंग सब्जी है, जो शरीर को ठंडक और आराम देती है. यह न ज्यादा गर्म होती है और न ही बहुत ज्यादा ठंडी, इसलिए इसे साल के किसी भी मौसम में, खासकर गर्मी और हल्की सर्दी में खाना फायदेमंद होता है. आइए आगे आर्टिकल में जानते हैं रोज पालक खाने के 5 जबरदस्त फायदे, किसे नहीं खानी चाहिए और पालक किस बीमारी को ठीक करने में सहायक है.

रोज पालक खाने के 5 जबरदस्त फायदे - Palak roj khane ke fayde

1. खून की कमी होगी दूर 

पालक को आयरन का 'पावरहाउस' माना जाता है. इसे रोज खाने से शरीर में खून (हीमोग्लोबिन) की कमी दूर होती है. अगर आप अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, तो पालक खाइए. यह शरीर को इंस्टैंट एनर्जी देती है और आपको दिनभर चुस्त रखती है.

2. आंखों की रोशनी होगी तेज

पालक में विटामिन A (बीटा-कैरोटीन) भरपूर मात्रा में होता है. यह विटामिन आपकी आंखों की रोशनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह न सिर्फ आंखों को मजबूत बनाता है, बल्कि बढ़ती उम्र में होने वाली आंखों की बीमारियों से भी बचाता है.

3. इम्यूनिटी होगी मजबूत

पालक में विटामिन C और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये सभी मिलकर आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति यानी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. यह आपको छोटे-मोटे फ्लू और इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करती है.

4. पेट साफ करे

पालक में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है. यह पेट को साफ रखने में मदद करता है. इसे खाने से कब्ज (Constipation) की शिकायत दूर होती है और आपका पूरा पाचन तंत्र (D digestion)  दुरुस्त काम करता है.

5. वजन घटाने में मददगार

अगर आप वेट लॉस (Weight Loss) की जर्नी पर हैं, तो पालक आपकी बेस्ट फ्रेंड है. इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, लेकिन पोषक तत्व बहुत ज्यादा. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आप बार-बार खाने से बच जाते हैं.

यह भी पढ़ें

सर्दियों में आंवला जूस पीने का ये तरीका और समय शरीर को पहुंचाएगा 99% फायदा...

पालक कब नहीं खाना चाहिए

किडनी की पथरी, गठिया, जोड़ों के दर्द, और पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों को पालक नहीं खाना चाहिए. इसके अलावा जो लोग खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं, उन्हें भी पालक से बचना चाहिए साथ ही, अगर आपको पालक से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें. 

लेकिन संतुलित मात्रा में खाएं तभी आप इसका फायदे उठा सकेंगे. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Is The Nature Of Spinach In Ayurveda, 5 Health Benefits Of Spinach, Spinach Scientific Name
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com