सर्दियों में आंवला जूस पीने का ये तरीका और समय शरीर को पहुंचाएगा 99% फायदा...

सर्दियों में आंवला जूस सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करना क्यों इम्युनिटी और पाचन के लिए है सबसे बेस्ट, जानने के लिए आगे पढ़िए आर्टिकल...

How to drink amla juice : ठंड का मौसम आते ही सर्दी-खांसी और कमजोर इम्युनिटी (Immunity) की परेशानी शुरू हो जाती है. जिसके कारण हमें आए दिन कुछ न कुछ सेहत से जुड़ी परेशानी लगी रहती है, जैसे गला खराब, नाक बहना, बुखार. लेकिन हमारे पास एक ऐसा 'देसी सुपरफूड' है जो आपको इन सबसे बचा सकता है, वो है आंवला.

विटामिन-सी का भंडार, आंवला (Indian Gooseberry) आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर ठंड के मौसम में. पर क्या आप जानते हैं, इसे पीने का एक सही तरीका है, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके? अगर आपका जवाब 'न' है तो आज के इस आर्टिकल में हम इसी बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं, ताकि आप इस जादुई औषधि का पूरा लाभ उठा सकें.

आंवला जूस पीने का सही समय और तरीका - Amla juice pine ka sahi tarika aur samay

सुबह खाली पेट (Empty Stomach)

आंवला जूस पीने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है. नाश्ते से कम से कम 30 मिनट पहले खाली पेट इसे पी लीजिए. इस समय शरीर जूस में मौजूद पोषक तत्वों (Nutrients) को पूरी तरह से सोख लेता है.

पानी में मिलाकर (Dilute It)

आंवला का जूस काफी गाढ़ा और खट्टा होता है. इसे सीधा न पिएं. आपको 30-40 ml आंवला जूस लेना है और उसे एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाना है. सर्दियों में गुनगुना पानी बेहतर होता है, क्योंकि यह पाचन (Digestion) में मदद करता है.

आंवला जूस में स्वाद के लिए क्या मिलाएं - What to add to Amla juice for taste

शहद (Honey)

अगर आपको खट्टापन ज्यादा लग रहा है, तो एक चम्मच शहद मिला लें. शहद भी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है.

अदरक (Ginger)

अगर आपको सर्दी-जुकाम है, तो अदरक का रस या थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक मिला सकते हैं.

आंवला जूस पीते समय इस बात का ध्यान रखें 

रोजाना 30 से 40 मिलीलीटर जूस काफी है. बहुत ज्यादा पीने से पेट खराब हो सकता है.

आंवला जूस के फायदे - amla juice Quick Benefits

  • इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.
  • पेट साफ रहता है और कब्ज की शिकायत दूर होती है.
  • बालों और स्किन के लिए भी यह बहुत अच्छा है.

तो इस सर्दी में, आंवला जूस को अपने रुटीन का हिस्सा बनाएं और खुद को बीमारियों से बचाएं!
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

