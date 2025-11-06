हम सर्दियों में पानी कम क्यों पीते हैं? कैसें बढ़ाएं पानी का सेवन? अपनाएं ये 4 तरीके

Shardiyo Me Pani Jyada Kaise Piye: सर्दियों का मौसम आते ही हमारा रूटीन बदल जाता है. गर्मियों में जहां प्यास बार-बार लगती है, वहीं ठंड में पानी पीने की इच्छा कम हो जाती है. लोग चाय, कॉफी या गर्म ड्रिंक्स तो खूब पीते हैं, लेकिन साधारण पानी से दूरी बना लेते हैं. इसका असर शरीर पर धीरे-धीरे दिखने लगता है स्किन ड्राई हो जाती है, पाचन धीमा पड़ता है और थकान जल्दी महसूस होती है. पानी शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना. यह न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, पाचन सुधारने और एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करता है. आइए समझते हैं कि सर्दियों में हम पानी कम क्यों पीते हैं और कैसे इस आदत को सुधार सकते हैं.

सर्दियों में पानी कम पीने के पीछे क्या कारण हैं? | Reasons Behind Drinking Less Water in Winter?

ठंड में पसीना नहीं आता: गर्मियों में शरीर से पसीना निकलता है, जिससे पानी की कमी महसूस होती है. लेकिन, सर्दियों में पसीना कम आता है, इसलिए प्यास भी कम लगती है.

गर्म ड्रिंक की आदत: लोग चाय, कॉफी, सूप या काढ़ा ज्यादा पीते हैं और मान लेते हैं कि इससे शरीर को पर्याप्त लिक्विड मिल गया.

बॉडी रिस्पॉन्स धीमा होता है: ठंड में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे प्यास का संकेत भी देर से आता है.

पानी ठंडा लगता है: ठंडे मौसम में ठंडा पानी पीने से लोग बचते हैं, जिससे पानी पीने की इच्छा और कम हो जाती है.

पानी का सेवन बढ़ाने के 4 आसान और असरदार तरीके | Effective Ways to Increase Your Water Intake

1. गुनगुना पानी पिएं

ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पीना ज्यादा आरामदायक होता है. यह न सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है. सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालें.

2. पानी को स्वादिष्ट बनाएं

अगर सादा पानी पीने का मन नहीं करता, तो उसमें नींबू, तुलसी, पुदीना या खीरे के टुकड़े डालें. इससे पानी का स्वाद बढ़ेगा और पीने की इच्छा भी.

3. रूटीन सेट करें

हर दो घंटे में एक गिलास पानी पीने का अलार्म लगाएं या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें. धीरे-धीरे यह आदत बन जाएगी और शरीर खुद संकेत देने लगेगा.

4. खाने के साथ पानी का संतुलन रखें

भोजन से पहले और बाद में थोड़ा-थोड़ा पानी पिएं. इससे पाचन सुधरेगा और शरीर में पानी की मात्रा बनी रहेगी. ध्यान रहे, बहुत ज्यादा पानी एक साथ न पिएं.

सर्दियों में पानी की कमी शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम मौसम के अनुसार अपनी आदतों को बदलें और पानी पीने को प्राथमिकता दें. यहां बताई गए आसान तरीकों को अपनाकर आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं.

