क्यों जरूरी है मेंटल हेल्थ-Why Is Mental Health Important?

अगर हमारा दिमाग संतुलित नहीं रहता तो हम कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते है और हमारा मन हमेशा नेगेटिविटी की ओर जाता है, जो काम हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा असहज महसूस करते हैं. इतना ही नहीं मेंटल हेल्थ खराब होने से आप गंभीर डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं. ऐसे में इंसान का मेंटली फिट होना बहुत जरूरी होता है.



कैसे रखें मेंटल हेल्थ का ध्यान- How To Take Care Of Mental Health:

1. अगर आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं तो आप सुबह उठकर सबसे पहले 15 मिनट की धूप लें. इससे शरीर की सर्काडियन रिदम सुधरने लगती है और आपके शरीर को विटामिन डी भी मिलता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, लेकिन याद रखें कि हमें सुबह 6:00 से 7:00 बजे की धूप ही लेनी चाहिए.

2. काम के साथ वर्कआउट भी जरूरी है. ऐसे में अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या work-from-home कर रहे हैं, तो आपको अपने ऑफिस से पहले या बाद में 45 मिनट वर्कआउट करना चाहिए. इससे ना सिर्फ आप फिजिकली फिट होंगे, बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे.



3. मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों के लिए मेडिटेशन करना सबसे प्रभावी तरीका है. मेडिटेशन करने से दिमाग की इंद्रियां कंट्रोल में रहती है और यह चिंता, अवसाद और नेगेटिविटी को दूर कर सकता है.

4. बहुत ज्यादा फोन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. ऐसे में आप सोशल मीडिया और ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं. सोशल मीडिया को छोड़कर आपको अपने परिवार या दोस्तों के साथ फेस टू फेस मिलकर समय बिताना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.