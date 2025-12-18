24 घंटे लाल रहती हैं आंखें? प्रदूषण और कम नींद के अलावा ये हो सकते हैं कारण

Eye Redness: आँखों में लालिमा एक बहुत ही सामान्य लक्षण है, जिसके कारण मरीज़ अक्सर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास आते हैं. हम सभी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार आँखों में लालिमा का अनुभव किया है. आँखों में लालिमा के कई कारण ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल में बदलाव या हल्की-फुल्की आँखों की समस्याओं के कारण होते हैं, और अपने-आप ठीक हो जाते हैं. लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जो दृष्टि के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और अंधेपन तक का कारण बन सकते हैं. डॉ. अग्रवाल नेत्र अस्पताल के डॉ कार्तिकेय ( सीनियर कंस्लटेंट, रेटिना) ने इस समस्या से जुड़े कारणों और इसको ठीक करने के उपायों के बारे में बताया है.

आंखों के लाल होने का कारण ( Eye Redness Cause)

आंखों का ड्राई होना

आँख की सतह का सूखापन (ड्राई आई) एक बहुत ही आम समस्या है और आँखों में लालिमा का सबसे सामान्य कारण भी है. दुर्भाग्यवश, डिजिटल डिवाइसेज़ के बढ़ते उपयोग और वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण यह समस्या लगातार बढ़ रही है. लालिमा के साथ-साथ, आँखों का सूखापन, पानी आना, सूखेपन की अनुभूति, आँख में कुछ फँसा होने का एहसास, आँखों में तनाव और पलकों में थकान जैसा महसूस होने का कारण बन सकता है.

आँखों की एलर्जी

आँखों की एलर्जी भी आँखों में लालिमा का एक और सामान्य कारण है. लालिमा के साथ इसमें पलकों के अंदरूनी हिस्से में खुजली, आँखों से स्राव, पानी आना और आँख में लगातार कुछ होने जैसा एहसास होता है. आँखों की एलर्जी के कारण को पहचानना अक्सर कठिन होता है, लेकिन वायु प्रदूषण, पराग कण (पोलन), धूल आदि इसके सामान्य कारण होते हैं.

ये भी पढ़ें: आंखों को फड़कना शुभ या अशुभ? डॉक्टर ने बताया किस वजह से फड़कती है आंख

नींद का खराब पैटर्न

नींद का खराब पैटर्न भी आँखों में लालिमा का एक महत्वपूर्ण कारण है. जब आँखों की सतह को दिनभर डिजिटल आई स्ट्रेन और वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों से उबरने के लिए पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो लालिमा एक लक्षण के रूप में दिखाई देने लगती है.

कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू

कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू भी एक ऐसी समस्या है, जो अक्सर आँखों में लालिमा का कारण बनती है. यह समस्या मौसमी रूप से होती है और अक्सर आँख की सतह को संक्रमित करने वाले वायरस के कारण होती है. इस स्थिति में होने वाली लालिमा काफ़ी तीव्र होती है, और इसके साथ पानी आना, स्राव निकलना, पलकों का चिपकना आदि लक्षण दिखाई देते हैं. यह एक संक्रामक बीमारी है, हालाँकि हमेशा किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क का इतिहास मौजूद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता. यह संपर्क के माध्यम से फैलती है और अक्सर हाथों की साफ-सफाई की कमी इसका कारण बनती है.

आंखों को रगड़ना

आँखों में तेज़ लालिमा का एक और सामान्य कारण आँख के बाहरी हिस्से में होने वाला छोटा-सा रक्तस्राव है, जिसे सबकंजंक्टाइवल हेमरेज कहा जाता है. यह एक मामूली और अपने-आप ठीक हो जाने वाली स्थिति है, जो अक्सर हल्की चोट या आँखों को रगड़ने से होती है, और अन्य बीमारियों के लिए ब्लड थिनर लेने वाले लोगों में अधिक देखी जाती है.

आँखों में लालिमा के अन्य संभावित रूप से गंभीर कारणों में आँखों और पलकों का बैक्टीरियल संक्रमण, ग्लूकोमा, यूवाइटिस और आँख में चोट शामिल हैं. ये सभी गंभीर स्थितियाँ हैं, जिनसे आँख या दृष्टि को स्थायी नुकसान हो सकता है और जिनके लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ से तुरंत उपचार आवश्यक होता है.

जैसा कि आपने देखा, आँखों में लालिमा के कई कारण हल्के और अपने-आप ठीक होने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें गंभीर समस्याओं से अलग पहचानना बेहद ज़रूरी है, और यह केवल नेत्र रोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं. इसलिए अगली बार जब भी आपकी आँखों में लालिमा हो, तो किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके पीछे कोई गंभीर आँखों की समस्या नहीं है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)