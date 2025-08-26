Bubonic Plague क्या है, जानें इसके लक्षण और इसको क्यों कहा जाता है ब्लैक डेथ

Bubonic Plague: ब्यूबोनिक प्लेग (Bubonic Plague) एक संक्रामक बीमारी है, जो बैक्टीरिया Yersinia pestis की वजह से होती है। इसे "ब्लैक डेथ" भी कहा जाता है, क्योंकि मध्यकाल (14वीं सदी) में इस बीमारी ने यूरोप की एक बड़ी आबादी को खत्म कर दिया था. आपको बता दें कि इस बीमारी ने एक बार फिर से मंगोलिया में कहर बरपाया है, जिसके चलते वहां के पारिस्थितिक पुलिस विभाग ने मंगलवार को उलान बटोर में बीमारी फैलने की आशंका के बीच ब्यूबोनिक प्लेग की चेतावनी जारी की. यह चेतावनी पिछले सप्ताह पश्चिमी प्रांतों से राजधानी उलान बटोर जा रहे एक वाहन से पुलिस द्वारा 22 मृत मर्मोट को बरामद करने और जब्त करने के बाद जारी की गई.

कहां-कहां है फैला

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया, देश के राष्ट्रीय जूनोटिक रोग केंद्र के अनुसार, मंगोलिया के 17 प्रांतों के कुल 137 सोम (प्रशासनिक उपखंड) अब ब्यूबोनिक प्लेग के जोखिम वाले क्षेत्र हैं.

ये भी पढ़ें: क्या सच में आंखों को बार-बार मलने से जा सकती है रोशनी! जानिए इस आदत के खतरनाक असर

क्या है ब्यूबोनिक प्लेग

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ब्यूबोनिक प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है, जो रोडेंट्स, जैसे मर्मोट, पर रहने वाले पिस्सुओं द्वारा फैलता है. यदि समय पर उपचार न किया जाए, तो यह 24 घंटे से भी कम समय में एक वयस्क की जान ले सकता है. ब्यूबोनिक प्लेग एक संक्रमण है, जो मुख्यतः रोडेंट्स पर रहने वाले संक्रमित पिस्सुओं द्वारा मनुष्यों में फैलता है. इसे ब्लैक डेथ कहा जाता है और मध्य युग के दौरान इसने लाखों यूरोपीय लोगों की जान ली थी. रोकथाम के लिए चूहों, गिलहरियों और अन्य संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से बचना आवश्यक है.

चौदहवीं शताब्दी के दौरान ब्यूबोनिक प्लेग से मरने वालों की संख्या 2.5 करोड़ से अधिक थी. यह उस समय यूरोप की लगभग दो-तिहाई आबादी थी. चूहे जहाजों पर यात्रा करते थे और अपने साथ पिस्सू और प्लेग लाते थे. प्लेग से संक्रमित अधिकांश लोग मर जाते थे और कई लोगों के ऊतक अक्सर गैंग्रीन के कारण काले पड़ जाते थे, इसलिए ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता था.

ये भी पढ़ें: मां बनने के बाद होने वाले पोस्टमार्टन डिप्रेशन से लड़ने में मदद करेगा डिजिटल पीयर सपोर्ट: शुरू हुआ राष्ट्रीय अध्ययन

ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण होते हैं (Bubonic Plague Symptoms)

अचानक तेज़ बुखार

कंपकंपी और थकान

लिम्फ नोड्स (गांठों) में सूजन (इन्हें "Buboes" कहा जाता है)

सिरदर्द और शरीर में दर्द

कभी-कभी उल्टी या मतली

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)