सिर्फ 15 दिन में तैयार होगी अपराजिता की बेल, रोज खिलेंगे 2–3 नीले फूल, जानें लगाने का तरीका

How To Grow Aparajita Plant At Home : घर में फूलों का पेड़ होना न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि मन को भी सुकून देता है. ऐसे ही खास फूलों में अपराजिता का नाम लिया जाता है जिसे तितली मटर या बटरफ्लाई पी फ्लावर भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इसे भगवान शिव को अर्पित किया जाता है और आयुर्वेद में इसके औषधीय गुणों का जिक्र मिलता है. यही वजह है कि बाजार में इसके फूल 4000 से 5000 रुपये किलो तक बिकते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि अपराजिता का पौधा आप बहुत आसानी से घर में गमले में उगा सकते हैं. थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाकर यह बेल तेजी से बढ़ती है और रोजाना खूबसूरत नीले या सफेद फूल देती है. इन फूलों से आप हेल्दी चाय बना सकते हैं जो तनाव कम करने से लेकर शरीर को डिटॉक्स करने तक में मदद करती है.

इंस्टाग्राम पर वायरल अपराजिता प्लांट हैक (Viral Aparajita Plant Hack On Instagram)

सोशल मीडिया पर गार्डनिंग से जुड़े वीडियो तेजी से वायरल होते रहते हैं. हाल ही में Instagram पर masalakitchenbypoonam नाम के पेज से शेयर किए गए एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे छोटे से पॉट में अपराजिता की बेल उगाई जा सकती है. बताया गया है कि 10 से 15 दिनों में बेल अच्छी तरह फैलने लगती है और रोज दो से तीन फूल तक आने लगते हैं.

अपराजिता का पौधा कैसे लगाएं (How To Plant Aparajita At Home)

अपराजिता लगाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा गमला चुनें जिसमें नीचे छेद हो ताकि पानी जमा न हो. अब गमले में 50 प्रतिशत सामान्य मिट्टी, 30 प्रतिशत गोबर की खाद और 20 प्रतिशत रेत मिलाएं. इस मिश्रण में बीज या छोटा पौधा लगाएं और हल्का पानी दें. गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोज चार से पांच घंटे धूप मिले. ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा हल्की नम रहे लेकिन ज्यादा पानी न भरे. लगभग 45 से 50 दिनों में बेल पर सुंदर नीले और सफेद फूल आने लगते हैं.

अपराजिता के फूलों से चाय बनाने का तरीका (How To Make Aparajita Flower Tea)

अपराजिता के ताजे फूल तोड़कर अच्छी तरह धो लें. एक गिलास पानी उबालें और उसमें दो से तीन फूल डाल दें. इसे दो से तीन मिनट तक उबालने के बाद गैस बंद कर दें और ढककर रख दें. कुछ देर में पानी का रंग नीले से पर्पल हो जाएगा. अब इसे छान लें और स्वाद के लिए थोड़ा नींबू का रस और शहद मिलाएं.

अपराजिता फूलों की चाय के फायदे (Benefits Of Aparajita Flower Tea)

इस चाय का सेवन तनाव कम करने में मदद करता है और दिमाग को शांत रखता है. यह शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक मानी जाती है. स्किन और बालों की सेहत के लिए भी इसे फायदेमंद बताया जाता है. कुछ लोग इसे ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी उपयोगी मानते हैं.