Long Distance Relationship: कभी प्यार तो कभी गुस्सा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रिश्ते को मजबूत कैसे बनाया जाए?

Long Distance Relationship: अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो आपके लिए लगभग परफेक्ट है और जिसके साथ आप अपना भविष्य प्लान कर सकते हैं, तो आप उसे सिर्फ इसलिए खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही जगह पर नहीं रहते और ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए. भले ही आप महीने में एक बार या साल में एक बार ही मिलें, फिर भी आप किसी के साथ स्वस्थ और प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाएं.

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वह रिश्ता है, जहां प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे से दूर रहते हैं, अक्सर अलग-अलग शहरों, राज्यों या देशों में और मिलना जुलना नहीं हो पाता. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वीडियो कॉल, मैसेज और प्लानिंग के जरिए जुड़ाव बनाए रखना, गलतफहमियों से बचना और भविष्य के लिए साथ में योजना बनाना आदि होता है ताकि दूरी के बावजूद प्यार और रिश्ता मजबूत बना रहे.

ज्यादा कोशिश करें

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और आपको ऐसे काम करने होंगे, जिससे आप और आपका साथी शारीरिक रूप से एक साथ न होने पर भी जुड़ाव महसूस करें.

किसी भी रिश्ते में संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है. फोन पर बात करना संपर्क बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि मैसेजिंग से अक्सर पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती.

मैसेज पर निर्भर रहना और फोन न उठाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. समय निकालें और खुलकर बातचीत करें, जिसमें आप एक-दूसरे की आवाज सुन सकें और एक-दूसरे का चेहरा देख सकें.

सुबह और सोने से पहले एक-दूसरे से जुड़ना भी महत्वपूर्ण है. इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत और अंत में जुड़ाव महसूस करेंगे.

