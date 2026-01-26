Raw Garlic For Men: पुरुषों के लिए कच्चा लहसुन खाना क्यों फायदेमंद माना जाता है?

6 Benefits Of Raw Garlic: हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं, जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती हैं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद होती हैं. कच्चा लहसुन उन्हीं में से एक है. यह एक ऐसा नेचुरल एलिमेंट है, जो किचन में अक्सर पाया जाता है, लेकिन इसके सेहतमंद गुणों से हम अक्सर अनजान रह जाते हैं. लहसुन न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर के लिए एक वरदान के रूप में काम करता है. खासकर अगर इसे रोजाना खाली पेट चबाया जाए तो इसके अनगिनत फायदे होते हैं. तो आइए जानते हैं कि कच्चे लहसुन की एक कली को खाने से आपके शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की गई एक एक रिसर्च में भी कच्चा लहसुन खाने के कुछ फायदों के बारे में बताया गया है.

6 दिन तक लहसुन खाने से क्या होगा?

कोलेस्ट्रॉल को कम करता है: आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम आमतौर पर अनहेल्दी फूड का सेवन करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की समस्या पैदा हो जाती है. लहसुन में ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. नियमित रूप से कच्चा लहसुन खाने से आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, जिससे दिल संबंधी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है. पुरुषों की सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है: लहसुन पुरुषों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. यह न सिर्फ सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है, बल्कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या को भी कम करता है. लहसुन के सेवन से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे सेक्सुअल हेल्थ में सुधार होता है और अलग-अलग परेशानियों से राहत मिलती है. आर्थराइटिस के दर्द में राहत: आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए लहसुन एक वरदान साबित हो सकता है. लहसुन में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जो कि आर्थराइटिस के दर्द का मुख्य कारण होते हैं. नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से आर्थराइटिस के लक्षणों में सुधार होता है और दर्द में भी कमी आती है. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है: अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो लहसुन आपके लिए एक इफेक्टिव रेमेडी हो सकती है. इसमें मौजूद एलिसिन एलिमेंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इससे ब्लड वेसल्स में स्ट्रेस कम होता है और दिल की धड़कन सामान्य रहती है. सर्दी-जुकाम से राहत: सर्दी के मौसम में अक्सर सर्दी-जुकाम हो जाता है लेकिन लहसुन के सेवन से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं. यह इम्युनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे सर्दी और खांसी जल्दी ठीक हो जाती है. एक्ने से निजात: स्किन की समस्या, खासकर एक्ने आजकल काफी आम हो गई है. लहसुन में नैचुरल एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन पर जमा बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और एक्ने को ठीक करने में मदद करते हैं. अगर आपको एक्ने की समस्या है, तो कच्चा लहसुन खाना या उसे स्किन पर लगाना फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: HIV Epidemic in Pakistan: पाकिस्तान में HIV की सुनामी, तकरीबन 4000 बच्चे संक्रमित, बीते 15 साल में 200% बढ़े मामले, बड़ी मेडिकल लापरवाही

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)