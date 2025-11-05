विज्ञापन
रोजाना खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है, लहसुन किन लोगों को खाना चाहिए, जानें फायदे और सेवन का तरीका

Lahsun ke Fayde: लहसुन किचन में मौजूद एक ऐसा हर्ब है जिसे न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए बल्कि सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को खाना चाहिए खाली पेट लहसुन.

Garlic Benefits: खाली पेट लहसुन खाने के फायदे.

Raw Garlic Benefits: भारतीय किचन में लहसुन का इस्तेमाल खूब किया जाता है. इसे आमतौर पर तड़के में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ये न सिर्फ आपके खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी कमाल है. कच्चा लहसुन (Lahsun ke Fayde) खाली पेट खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि लहसुन (Who Should Eat Garlic) में विटामिन सी, विटामिन बी6, मैंगनीज, सेलेनियम, एलिसिन नामक यौगिक, कैल्शियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, आयरन, और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं खाली पेट लहसुन खाने के फायदे और सेवन का तरीका. 

कैसे खाएं कच्चा लहसुन? (How To Consume Raw Garlic)

लहसुन को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. शुरुआत में आधी कली लहसुन का सेवन करें और धीरे-धीरे पूरी कली खाना शुरू करें. इसे आप छोटे टुकड़ों में काटकर भी खा सकते हैं, जिससे इसका सेवन करना आसान हो जाता है. क्योंकि इसकी स्मेल और स्वाद काफी तेज होता है. इसे आप शहद में डिबोकर भी खा सकते हैं. इसके बाद गुनगुना पानी पी लें. 

कच्चा लहसुन खाने के 6 फायदे- (Health Benefits of Eating Raw Garlic)

1. कोलेस्ट्रॉल- 

लहसुन में ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. रोजाना कच्चा लहसुन खाने से आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, जिससे दिल संबंधी बीमारियों का रिस्क भी कम हो सकता है.

2. आर्थराइटिस- 

आर्थराइटिस के लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है लहसुन. लहसुन में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जो कि आर्थराइटिस के दर्द का मुख्य कारण होते हैं. रोजाना लहसुन का सेवन करने से आर्थराइटिस के लक्षणों में सुधार होता है और दर्द में भी कमी आ सकती है.

3. सर्दी-जुकाम-

ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम की समस्या अक्सर परेशान करती है. लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं. यह इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और सर्दी-जुकाम की समस्या से बचाने में मददगार है.ता है, जिससे सर्दी और खांसी जल्दी ठीक हो जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

