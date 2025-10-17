विज्ञापन
शहद में लहसुन भिगोकर खाने से क्या होता है?

Shahad Lehsun Khane ke Fayde: शहद और लहसुन दोनों का ही सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदमेंद होता है. आइए जानते हैं लहसुन को शहद में भिगोकर खाने के फायदे.

Shahad Me Bheegi Lahsun Ke Fayde: लहसुन और शहद दोनों ही अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं. इन दोनों का ही सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासकर अगर आप इन दोनों का सेवन एक साथ करते हैं. सुबह खाली पेट लहसुन और शहद का सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान करने में मदद कर सकता है. ये न केवल बीमारियों से बचाने में मदद करता है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाकर एनर्जी भी प्रदान करता है. यह आदत न केवल शरीर को डिटॉक्स करती है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों से बचाव और उपचार में भी मदद करती है. आइए जानते हैं कि लहसुन और शहद का सेवन आपको किन बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकता है.

शहद में भीगे लहसुन को खाने के फायदे (Benefits of Eating Garlic Soaked In Honey)

1. स्ट्रांग इम्यून सिस्टम 

लहसुन में ऐंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और ऐंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं. वहीं, शहद एक नेचुरल इम्यून बूस्टर है जो शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाता है. इनका एक साथ सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.

2. हाई ब्लड प्रेशर 

लहसुन का सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. यह ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड फ्लो में सुधार करता है. वहीं शहद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है. हाई बीपी वाले मरीजों के लिए इसका सेवन करना लाभदायी है.

3. दिल की बीमारियां

लहसुन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है. शहद एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो दिल की सेहत को बनाए रखने में सहायक होता है.

4. पाचन तंत्र 

लहसुन पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करने में मदद करता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर ढंग से काम करता है. वहीं बात करें शहद की तो ये आंतों को साफ रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है. सुबह खाली पेट इस मिश्रण का सेवन करने से पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं.

5. वेट लॉस

लहसुन और शहद का मिश्रण शरीर से एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और कैलोरी बर्निंग प्रक्रिया को बढ़ावा देता है. जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह घरेलू उपाय बेहद फायदेमंद हो सकता है.

कैसे करें इसका सेवन?

  • 1-2 कली लहसुन लें और इसे हल्का सा क्रश करें.
  • इसे एक चम्मच शहद में डुबोकर सुबह खाली पेट खाएं.
  • इसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी पी लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

