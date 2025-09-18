वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

Wajan Kaise Badhaye: आज जहां बहुत से लोग वजन घटाने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरूरत से ज्यादा पतले हैं और वजन बढ़ाना उनके लिए एक चुनौती बनता जा रहा है. कम वजन या बहुत दुबला शरीर कई बार कमजोरी, थकान, इम्यूनिटी की कमी और पोषण की कमी की वजह से भी हो सकता है. कई बार लोग जंक फूड या तले-भुने खाने का सेवन ज्यादा करते हैं, ताकि उनका वजन जल्दी से बढ़े, लेकिन इससे शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सेवन नेचुरली वजन बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो फूड्स.

वजन बढ़ाने के रामबाण उपाय

केला: केला नेचुरल शुगर, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन सोर्स है. आप इसे दूध या दही के साथ मिलाकर खा सकते हैं या बनाना शेक बनाकर भी पी सकते हैं. यह न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि वजन को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे आसान और सस्ता विकल्प हो सकता है.

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स में ज्यादा कैलोरी और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं. आप चाहें, तो इन्हें सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं या दिन में स्नैक्स के रूप में इसका सेवन भी कर सकते हैं. वजन को बढ़ाने से लेकर गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इनका सेवन किया जा सकता है.

पीनट बटर: मूंगफली और उससे बना पीनट बटर कैलोरी और प्रोटीन से भरपूर होता है. ब्रेड पर पीनट बटर लगाकर खाना या स्नैक्स में मूंगफली खाना वजन बढ़ाने का एक टेस्टी तरीका हो सकता है. अगर आप वेट गेन की जर्नी में हैं तो यह विकल्प आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है.

आलू: आलू और शकरकंद कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जो शरीर को जरूरी ऊर्जा देते हैं और वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें सेवन? उबालकर, भूनकर या सब्जी में, आप किसी भी तरह से इसको अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)