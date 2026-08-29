विज्ञापन
विशेष लिंक

मैं रोज वॉक करता हूं, फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा? ये हो सकती है वजह

अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वॉक तो रोज करते हैं, लेकिन वजन कम नहीं हो पाता. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यहां जानें क्या है असली वजह.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
मैं रोज वॉक करता हूं, फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा? ये हो सकती है वजह
वजन कम क्यों नहीं हो रहा है?
NDTV

रोज पैदल चलना फिट रहने का सबसे आसान तरीका माना जाता है. न कोई महंगा जिम, न कोई ट्रेनर बस जूते पहने और निकल गए. दिल की सेहत दुरुस्त रखने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और तनाव घटाने में वॉकिंग बेहद मददगार है, लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप हर दिन नियम से टहल रहे हैं, फिर भी न तो वजन घट रहा है और न ही शरीर में कोई खास फर्क नजर आ रहा है?

अगर हां, तो गलती आपकी इस आदत में नहीं, बल्कि आपके चलने के तरीके में है. सिर्फ कदम बढ़ा लेने भर से वजन कम नहीं होता. जब तक सही रफ्तार, सही समय और खान-पान का संतुलन न हो, तब तक मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AI-Generated Image

चलिए जानते हैं, कहां हो रही है गलती?

टहलने की रफ्तार:

आराम से चलना शरीर को एक्टिव रखने के लिए अच्छा है, लेकिन वजन घटाने के लिए काफी नहीं. अगर आप टहलते समय बहुत धीरे चलते हैं, तो कैलोरी बहुत कम बर्न होगी. वॉकिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी सांस थोड़ी तेज चले और दिल की धड़कन बढ़े इतनी भी नहीं कि दम फूलने लगे, लेकिन इतनी जरूर कि बोलते वक्त थोड़ी मेहनत लगे.

जरूरत से कम समय देना:

दिनभर में सिर्फ 5 से 10 मिनट टहल लेना शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. अगर वजन पर असर देखना है, तो वॉक का समय धीरे-धीरे बढ़ाना होगा. हर हफ्ते अपनी वॉक में 5 से 10 मिनट जोड़ें. अगर एक बार में लंबा चलना मुश्किल लगता है, तो दिन में दो-तीन बार में इसे पूरा करें.

वॉक के बाद एक ही जगह बैठे रहना:

अगर आप सुबह आधा घंटा टहलने के बाद बाकी के 23 घंटे कुर्सी, सोफे या बेड पर बिता देते हैं, तो सुबह की गई वॉक का असर खत्म हो जाता है. सुबह की वॉक दिनभर की  सुस्ती की भरपाई नहीं कर सकती. इसलिए डेस्क जॉब के बीच-बीच में उठकर थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए. 

वॉक की आड़ में ज्यादा खा लेना:

अक्सर लोग टहलने के बाद लगने वाली भूख में कुछ भी खा लेते हैं. एक मीठा ड्रिंक या हैवी स्नैक उतनी कैलोरी आपके शरीर में डाल देता है, जितनी आपने टहलकर जलाई भी नहीं थी. टहलने के बाद शरीर को पोषण की जरूरत होती है, न कि एक्स्ट्रा कैलोरी की. अपने खाने में प्रोटीन, हरी सब्जियां और फाइबर शामिल करें.

इसे भी पढ़ें: तारा सुतारिया को है डिस्कैलकुलिया, इस वजह से हिसाब-किताब में हो जाती हैं गलतियां, जानें लक्षण और कारण

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weight Loss, Brisk Walk, Daily Walking, Weight Management, Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com