रोज सुबह जरूर करें ये काम, शरीर का अधिक वजन होने लग जाएगा छूमंतर

Wajan Kam Kaise Kare: शरीर का वजन अधिक होने पर कई तरह के रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हर किसी के लिए जरूरी है कि वो अपने आपको फिट रखें और वजन को बढ़ने न दे. वजन कंट्रोल में रहने से आपके शरीर की रक्षा कई प्रकार की बीमारियों से होती है. वहीं जिन लोगों का वजन अधिक है वो नीचे बताई की चीजों की मदद से अपने वजन को कम कर सकते हैं (Fast Weight Loss Remedies At Home). आप बस रोज सुबह उठकर नीचे बताई गई टिप्स (Weight Loss Tips) को फॉलो करें. ऐसा करने से वजन कम होने लग जाएगा और देखते ही देखते आप फिट हो जाएंगे.

वजन कम करने के आसान नुस्खे (Gharelu Upay Weight Loss)

योग करें

सुबह उठकर योग करने से शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं. जो लोग रोज सुबह योग करते हैं, उनका वजन सही बना रहता है. इसलिए आप सुबह उठकर योगा जरूर किया करें. अगर आपको योग करना नहीं आता है, तो यूट्यूब पर कई सारी वीडियो योग से जुड़ी हैं, जिनकी मदद से योग सीख सकते हैं.

हेल्दी खाना खाएं

सुबह का ब्रेकफास्ट हमेशा हल्दी ही होना चाहिए. ब्रेकफास्ट में भरपूर मात्रा में फल खाएं. साथ ही दूध, अंडा भी शामिल करें. वजन कम करना है तो पूरी, पराठों से जितना हो सके परहेज करें.

हल्का गर्म पानी पीएं

रोज सुबह उठकर आप हल्का गर्म पानी पीया करें. हल्का गर्म पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है. आप चाहे तो पानी के अंदर शहद भी मिला सकते हैं.

चीनी के सेवन से बचें

चीनी का जितना हो सके कम सेवन करें. चीनी खाने से वजन पर बुरा असर पड़ता है और वजन बढ़ने लग जाता है. चीनी की जगह चाहे तो गुड का सेवन कर सकते हैं. लेकिन इसका सेवन भी सीमित मात्रा में करें.

वॉक करें

सुबह के समय कम से कम एक घंटा वॉक जरूर करनी चाहिए. रोजाना वॉक करने से वजन नहीं बढ़ता है और कंट्रोल में रहता है. इसलिए आप इस आदत को जरूर अपनाएं और वॉक अपने रूटिन में शामिल कर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)