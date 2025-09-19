Vitamin E deficiency : विटामिन ई की कमी से कौन सी परेशानी हो सकती है, जानिए यहां

Vitamin E deficiency : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत का उतना ध्यान नहीं रख पाते, जितना रखना चाहिए. जिसके चलते जाने-अनजाने में हम कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी का शिकार हो जाते हैं. इन्हीं में से एक है विटामिन ई. ये वो विटामिन है, जो हमारी स्किन से लेकर दिमाग तक के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे में इसकी कमी हो जाए तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है और इससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं...

विटामिन ई की कमी के लक्षण - Symptoms of Vitamin E Deficiency

मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है चलने-फिरने में तालमेल की कमी हो सकती है त्वचा और बालों का बेजान होना इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो सकती है हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन हो सकता है एनीमिया की परेशानी आपको हो सकती है

कैसे करें विटामिन ई की कमी को पूरा- How to overcome Vitamin E deficiency?

अच्छी बात यह है कि विटामिन ई की कमी को पूरा करना मुश्किल नहीं है. आप अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल करके इसकी भरपाई आसानी से पूरी की जा सकती है.

बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और मूंगफली विटामिन ई के रिच सोर्स हैं.

पालक, केल और ब्रोकली में भी यह विटामिन अच्छी मात्रा में होता है.

सूरजमुखी का तेल, गेहूं के बीज का तेल, सोयाबीन का तेल और मकई का तेल भी विटामिन ई के लिए बेस्ट हैं.

इसके अलावा कीवी, आम और एवोकाडो जैसे फल भी विटामिन ई की कमी दूर कर सकते हैं.

कुछ अनाज ऐसे आते हैं, जिनमें अलग से विटामिन ई मिलाया जाता है, आप उन्हें भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

