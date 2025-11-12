Doctor Hansaji Tips: डॉ हंसाजी ने बताया Vitamin E को नेचुरली बढ़ाने का तरीका, जानिए बॉडी को कितना विटामिन ई चाहिए होता है

Vitamin E Kya Karta Hai: आपने अक्सर सुना होगा कि ग्लोइंग स्किन, स्ट्रांग इम्यूनिटी और हेल्दी हार्ट के लिए विटामिंस जरूरी होते हैं. लेकिन इनमें से एक विटामिन ऐसा है जो आपको यंग, एनर्जेटिक और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है और वो है विटामिन ई ( Vitamin E). इसे यूथ विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है. ब्रेन और हॉर्मोंस को बैलेंस करता है और स्किन को नेचुरल एंटी एजिंग ग्लो देता है. प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने डाइट में इसका सही अमाउंट नहीं ले पाते. इसलिए डॉक्टर हंसाजी ने बताया विटामिन ई को प्राकृतिक रूप से पाने के बेस्ट टिप्स और टेस्टी रेसिपी बताई हैं, जो आपके हेल्थ और ब्यूटी दोनों को बूस्ट करने में मदद करेंगे.

विटामिन ई के नेचुरल सोर्स

विटामिन ई के नेचुरल सोर्स जैसे होल वीट फ्लेक्स, सैफ फ्लावर सीड्स ( कुसुम के बीज), पिस्ता, बादाम, सनफ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, नारियल, अखरोट और क्विनोआ हैं. आप इन्हें अलग-अलग तरीके से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इन चीजों से बनने वाली रेसिपी के बारे में.

सैफ फ्लावर सीड्स और वालनट एनर्जी बाइट्स

यह छोटे एनर्जी बाइट्स, नेचुरल स्वीटनेस और हेल्दी फैट से भरे होते हैं. आपको चाहिए दो टेबलस्पून सैफ फ्लावर सीड, पांच अखरोट, दो टेबलस्पून फ्लेक्स सीड पाउडर, पांच खजूर, एक टेबलस्पून ग्रेटेड ड्राई कोकोनट, एक टीस्पून कोल्ड प्रेस्ट कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा इलायची पाउडर.

सैफ्लावर सीड और वालनट्स को हल्का सा रोस्ट करिए. थोड़ा ठंडा होने पर फ्लेक्स सीड के साथ कोर्स पाउडर बना लीजिए. अब इस मिक्स में मैश खजूर, ड्राई कोकोनट, कोकोनट ऑयल और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए. इन सबके छोटे बॉल्स बना लीजिए और फिर रेफ्रिजरेटर में इसे सेट होने दीजिए 30 मिनट के लिए. बस हो गया. यह एनर्जी बाइट बनकर तैयार हैं. ये क्विक स्नैक्स के लिए परफेक्ट है और विटामिन ई से भरपूर है.

क्विनोआ और स्पिनच सेवरी पैनकेक

यह एक लाइट और न्यूट्रिशियस मील है. इसको बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप क्विनोआ, दो टेबलस्पून फ्लेक्स सीड पाउडर, आधा कप कटी हुई पालक, एक टेबलस्पून सनफ्लावर सीड, हाफ टीस्पून रॉक साल्ट, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर और ऑलिव ऑयल. भीगे हुए क्विनोआ को फ्लैक्सीड जेल के साथ मिक्स करके स्मूथ बैटर बना लीजिए. इस बैटर में कटी हुई पालक, सनफ्लावर सीड्स, नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च डालकर मिक्स कीजिए. अब पैन गरम कीजिए. थोड़ा ऑलिव ऑयल डालिए और छोटी पैनकेक्स बनाइए. दोनों साइड पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकिए. यह पैनकेक प्रोटीन से भरपूर है, लाइट है और विटामिन ई से भरपूर है. इन्हें चटनी और दही के साथ एंजॉय कीजिए.

विटामिन ई के फायदे

विटामिन ई सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं बल्कि एक नेचुरल गिफ्ट है जो हम आसानी से खाने में पा सकते हैं. आप चाहे नट्स और सीड्स अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें या फिर हेल्दी रेसिपीज बनाकर अपनी डाइट में शामिल करें. यह छोटी डाइटरी हैबिट्स आपको बड़े-बड़े हेल्थ बेनिफिट्स देगी. हेल्दी स्किन, स्ट्रांग इम्यूनिटी और शार्प ब्रेन के लिए विटामिन ई को आप अपने रोज के खाने का हिस्सा बनाइए. अपने शरीर को वह न्यूट्रिशन दीजिए जो नेचर ने परफेक्ट बैलेंस के साथ बनाया है.

