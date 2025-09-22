पैरों में दर्द के साथ अक्सर रहती है सूजन, तो शरीर में इस विटामिन की हो सकती है कमी

Vitamin D Ke Kami Se Kya Hota Hai: कई लोगों को पैरों में दर्द की शिकायत रहती है. अधिकतर लोगों के पैरों में विटामिन डी की कमी के कारण ही दर्द होता है. विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर करने का काम करता है, जिसके कारण इनमें दर्द की शिकायत होती है. शरीर में विटामिन डी की कमी होना आजकल आम समस्या बन गई है. इस कमी को दवाई और विटामिन डी युक्त खाना खाकर दूर किया जा सकता है. विटामिन डी की कमी को कैसे दूर किया जाए, ये जाने से पहले विटामिन डी की कमी के और क्या लक्षण होते हैं, पहले इसपर नजर मार लेते हैं.

विटामिन डी की कमी होने पर शरीर में दिखते हैं ये लक्षण (Vitamin D Ke Kam Hone Ke Lakshan)

जिन लोगों के पैरों और जोड़ों में लगातार दर्द रहती है, उन्हें विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. अगर मांसपेशियों में कमजोरी या ऐंठन लगातर रहे तो विटामिन डी की कमी का ये लक्षण हो सकता है. इसके अलावा सुबह के समय हड्डियों में दर्द और पैरों में अक्सर सूजन रहना भी विटामिन डी की कमी का लक्षण माना गया है.

कैसे करें विटामिन डी की कमी पूरी (Vitamin D Kaise Badhaye)

शरीर से विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट में विटामिन डी युक्त खाना शामिल कर लें. दूध, दही, पनीर, और अंडों में विटामिन डी पाया जाता है. इसलिए इन चीजों का आप सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा सुबह की धूप लेना भी उत्तम माना जाता है. सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है.

जरूर करवाएं टेस्ट

लगातार पैरों में दर्द होने पर इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें. ब्लड टेस्ट के जरिए पता चल जाएगी की आपके शरीर में कितना विटामिन डी है. विटामिन डी की कमी होने पर डॉक्टर आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे. जिसे नियमित रूप से खाने से विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- शौक से खाते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट, तो जान लें Vitamin D की ज्यादा खुराक लेने के नुकसान

रोजाना सनस्‍क्रीन लगाने से शरीर में हो सकती है इस व‍िटामिन की कमी, स्‍टडी में खुलास

ये विटामिन बनता है जोड़ों में दर्द की वजह, इन चीजों को खाने से मिल सकता है आराम

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)