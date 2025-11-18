Vitamin D के लिए इतने बजे बैठ जाएं धूप में, हड्डियों और मसल्स को मिलेगी मजबूती

Dhup se vitamin d lene ka sahi samay : विटामिन डी (Vitamin d rich source) हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी विटामिन है. यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती पहुंचाता है. लेकिन आजकल हर दूसरे व्यक्ति में इस विटामिन की कमी मिल रही है. कारण सही खान पान फॉलो न करना और सूरज की रोशनी न मिल पाना. जिसके कारण हर आयु वर्ग के लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं. जिसकी भरपाई के लिए सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं. जबकि आप कुछ देर रोज धूप में बैठ जाएं तो आपको किसी तरह की सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन विटामिन डी के लिए धूप में बैठने का भी एक वक्त है, जिसके बारे में हम आपको इस लेख में बता रहे हैं, तो बिना देर किए आइए जानते हैं....

धूप में विटामिन डी के लिए कितने बजे बैठें - What time should you sit in the sun for Vitamin D

एक स्टडी के अनुसार, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा विटामिन डी तब बनता है जब 'पराबैंगनी बी' किरणें सबसे तेज होती हैं. सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच का समय बेस्ट होता है. आपको इस दौरान केवल 20 से 30 मिनट के लिए बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में बैठ जाएं. इससे आपके शरीर को पर्याप्त धूप मिल जाएगी .

इस बात का रखें खास ध्यान

सबसे जरूरी बात विटामिन डी गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को हल्के रंग की त्वचा वालों की तुलना में अधिक विटामिन डी की आवश्यकता होती है. इसलिए अपनी जरूरत के अनुसार धूप लीजिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)