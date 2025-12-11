विटामिन डी की कमी से क्या दिक्कत आती है? विटामिन डी जल्दी कैसे बढ़ाएं?

Vitamin D Ki Kami Kaise Puri Kare: विटामिन डी शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है और आज के बदलते लाइफस्टाइल जैसे लंबे समय तक घर या ऑफिस में रहना, धूप में कम समय बिताना और पोषण की अनदेखी के कारण शरीर में विटामिन डी की कमी होना आम है. विटामिन डी न केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, मूड को बेहतर रखने और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है. यहां जानें शरीर में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें.

विटामिन डी की कमी से होता है?

हड्डियों में दर्द

मांसपेशियों में कमजोरी

थकान

इम्यूनिटी कमजोर

नींद खराब होना

बार-बार बीमार पड़ना

विटामिन डी के स्तर को जल्दी कैसे बढ़ाएं?

धूप लें: रोजाना सुबह धूप में बैठना सबसे फायदेमंद माना जाता है. रोज 15 से 20 मिनट हाथ-पैर और चेहरे पर धूप लगने दें. ऐसा करने से शरीर को नियमित रूप से विटामिन डी मिल सकता है.

विटामिन डी से भरपूर फूड्स:

मछली: सैलमन, सार्डिन, टूना जैसी फैटी फिश विटामिन डी के बेहतरीन स्रोत हैं. नॉन-वेज खाने वालों के लिए यह सबसे प्रभावी विकल्प माना जा सकता है.

मशरूम: धूप में रखे गए मशरूम विटामिन डी से भरपूर होते हैं, खासकर विटामिन डी2 के, आप चाहें, तो इन्हें सलाद, सब्जी या सूप के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

अंडे की जर्दी: अंडे की पीली जर्दी में अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है,. ऐसे में अगर आप नाश्ते में रोज अंडा खाते हैं तो शरीर में हो रही विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं.

व्यायाम करें: हल्की दौड़, योग, स्ट्रेचिंग और वॉक जैसी फिजिकल एक्टिविटी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं. इसके अलावा सूर्य नमस्कार करने से धूप भी मिलती है और शरीर सक्रिय भी रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)