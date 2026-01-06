Sakat chauth moonise time 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत आपके शहर में कब निकलेगा चांद? देखें सकट चौथ पर चंद्रोदय का सही समय

Sakat chauth moonise time 2026: हिंदू धर्म में माघ मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि पर संतान की लंबी उम्र और उसके सुख-सौभाग्य की कामना लिए हुए सकट चौथ व्रत या फिर तिलकुट चौथ व्रत रखा जाता है. संतान सुख को बढ़ाने वाला यह व्रत मूल रूप से प्रथम पूजनी​य भगवान श्री गणेश और चंद्र देवता की पूजा के लिए समर्पित है. हिंदू मान्यता के अनुसार जिस सकट चौथ व्रत को सुहागिन महिलाएं निर्जल रखती हैं, वह तब तक पूरा नहीं होता है, जब तक चंद्र देवता का दर्शन, पूजन और उन्हें विशेष अर्घ्य न दे दिया जाए. कहने का मतलब यह है कि सकट चौथ के व्रत में चंद्रोदय के समय को दर्शन और पूजन की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है. यही कारण है कि इस दिन शाम होते ही महिलाएं चंद्र देवता के उदय होने का इंतजार करने लगती हैं. आइए जानते हैं कि आज सकट चौथ पर आपके शहर में कब होगा चंद्रोदय?

चंद्र देवता को अर्घ्य कैसे दिया जाता है?

आज सकट चौथ पर गणपति की विधि-विधान से पूजा करने के बाद जब चंद्रोदय हो जाए तो एक साफ लोटे में स्वच्छ जल भरकर रख लें. यदि आपके पास चांदी का बर्तन और गंगा जल उपलब्ध हो तो अत्यंत ही उत्तम है. आप चाहें तो अपने स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर भी चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकते हैं. चंद्र देवता को अर्घ्य देने से पहले उसमें थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ओर सफेद फूल डाल लें. इसके बाद चंद्र देवता का ध्यान करते हुए और उनके मंत्र ॐ सों सोमाय नमः का मन में जप करते हुए अर्घ्य दें. ध्यान रहे कि आपके द्वारा चंद्र देवता को दिया गया जल आपके या फिर किसी दूसरे के पैरों के नीचे न आने पाए. चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद अपने संतान के सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना करें.

सकट चौथ पर किस शहर में कब निकलेगा चांद

दिल्ली में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:54 बजे

मुंबई में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:23 बजे

कोलकाता में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:15 बजे

चेन्नई में चांद कितने बजे निकलेगा? रात्रि 08:59 बजे

देहरादून में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:49 बजे

चंडीगढ़ में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:54 बजे

जयपुर में कब निकलेगा चांद? रात्रि 09:03 बजे

पटना में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:25 बजे

जम्मू में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:59 बजे

गांधीनगर में कब निकलेगा चांद? रात्रि 09:20 बजे

अहमदाबाद में कब निकलेगा चांद? रात्रि 09:20 बजे

शिमला में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:52 बजे

भोपाल में कब निकलेगा चांद? रात्रि 09:00 बजे

लखनऊ में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:41 बजे

कानपुर में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:44 बजे

गोरखपुर में कब निकलेगा चांद? रात्रि 09:00 बजे

प्रयागराज में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:39 बजे

नोएडा में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:54 बजे

गुरुग्राम में चांद कितने बजे निकलेगा? रात्रि 08:55 बजे

हरिद्वार में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:49 बजे

इंदौर में कब निकलेगा चांद? रात्रि 09:07 बजे

भुवनेश्वर में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:28 बजे

रायपुर में कब निकलेगा चांद? रात्रि 08:45 बजे

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)